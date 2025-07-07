魷魚遊戲3｜結局被批爛尾「爛番茄78%」網民力數離譜橋段：無常識

Netflix現象級劇集《魷魚遊戲》終於來到最終季！《魷魚遊戲3》（魷魚遊戲第三季）在6月27日一上架後，橫掃全球93個國家熱播榜的冠軍，並在三天內累積觀看時數高達3億小時，顯示出《魷魚遊戲》再度成功引爆話題。不過儘管收視亮眼，觀眾對於該季卻褒貶不一，大結局引發兩極化的評價，不僅被外國媒體批評劇情「荒誕至極」，更有網友認為演員的演技變得毫無魅力。



《魷魚遊戲3》爛番茄新鮮度有78%，但觀眾評分僅得50%極低分。（截圖）

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《魷魚遊戲3》劇情簡介

這季的故事將聚焦於主角成奇勳（李政宰 飾）內心的掙扎與最終選擇，他將與曾是001號玩家、如今成為遊戲負責人的男人（李炳憲 飾）正面交鋒。隨著新一輪致命遊戲啟動，成奇勳與其他倖存者面臨更艱鉅的考驗，每一個決定都可能付出慘痛代價。負責人一邊接待神秘VIP，俊昊（魏嘏雋 飾）一邊追查隱藏的島嶼，卻未察覺內部早已潛伏叛徒。另外，本季是由艾美獎最佳導演黃東赫執導，將為這部劇集帶來高潮迭起、扣人心弦的最終章。

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《魷魚遊戲》再創巔峰紀錄 奪93國Netflix冠軍

《魷魚遊戲》自2021年上架以來迅速風靡全球，成為Netflix史上觀看人數最多的劇集，打破多項收視紀錄，不僅帶動韓國相關產業的經濟效應，更榮獲艾美獎14項提名並奪得6座大獎，其中以「人性」作為核心貫穿全季的主題，也引發了大眾對於階級對立、生存競爭等深層議題的討論。

6月27日上架的《魷魚遊戲3》在短短三天內登頂全球共93個國家Netflix排行榜的冠軍，累積觀看時數達到3億6840小時，以作品片長換算的觀看人次達到6010萬，創下壓倒性的驚人成績。隨著第3季的開播，前兩季的排名也隨之上升，《魷魚遊戲2》登上第3名，第一季則排在第6名。

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姬蒂白蘭芝驚喜現身！魷魚宇宙擴張傳言再起

大結局中，最後客串登場的國際巨星「姬蒂白蘭芝」（Cate Blanchett）更讓全球劇迷驚喜不已，據悉，劇組對她參演的消息保密到家，全劇中只有李炳憲和姬蒂白蘭芝本人知情。

最後客串登場的國際巨星「姬蒂白蘭芝」（Cate Blanchett）讓全球劇迷驚喜不已。（《魷魚遊戲3》劇照）

回到大家感到最好奇的，姬蒂白蘭芝的現身是否意味著《魷魚遊戲》還沒真正畫下句點？對此，導演黃東赫明確表示，《魷魚遊戲3》就是系列最終章，不會再有後續季數或衍生劇，但有人推測，《魷魚遊戲3》或許只是韓國版本的結局，接下來可能會有來自不同國家的版本問世，未來擴展「魷魚宇宙」的可能性非常高，而姬蒂白蘭芝的登場或許也代表著，生存遊戲在世界的每個角落都無處不在、不斷上演。

結局遭批荒謬草率 外媒負評連連

然而，本季卻成為系列中評價最兩極的一季，該劇在美國影評網「爛番茄（Rotten Tomatoes）」上觀眾評分僅獲得50%，幾近腰斬，外媒《華盛頓時報》評論指出：「作為艾美獎得獎劇作，本該呈現更具情感份量的結局，但《魷魚遊戲》第三季卻以一場名人客串草率收尾，未能給觀眾留下深層思索的空間」，《荷李活報導者》則抨擊角色鋪陳「薄弱到令人失望」，北美影視媒體Looper也指出：

「嬰兒參賽的劇情設定荒誕至極，令人出戲。」



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生小孩橋段太扯！編劇被轟無知、懶惰

其中引起最多爭議的就是劇中生育小孩的情節，222號孕婦「金純熙」（曹柔理 飾）在遊戲後期因重傷被迫在極端環境下生產，劇情雖然有十足的催淚效果，卻讓許多觀眾看得一頭霧水。像是金純熙在遊戲過程中羊水破了，短短5分鐘就把第一胎生下來，生完還能繼續闖關，另外，劇中婆婆竟然直接用髮簪剪臍帶，孩子出生後也只被餵了一次奶，這些情節都相當不切實際。

不少人也質疑嬰兒莫名其妙提早出生，只是編劇為了推動劇情，才倉促安排生小孩的橋段，完全沒花心思去合理交代這段過程，讓嬰兒看起來就像單純的「工具人」，網友紛紛吐槽：

「不僅毫無醫學常識，更體現了創作團隊對女性身體經驗的無知」

「即使是虛構作品，這段劇情也暴露了編劇的懶惰和沒做功課」

「她分娩完直接抱著孩子起身走路，像是剛打了個盹」



也有觀眾狠批劇中演員：「角色心境雖可理解，但李政宰無法帶動情感」、「現在的奇勳只是遲鈍又無力」、「幾乎沒有存在感，不知道來幹嘛的」、「缺乏魅力與吸引力」等負評連連。

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