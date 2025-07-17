任天堂《薩爾達傳說》真人電影「兩大選角曝光」16歲新星飾演林克
撰文：聯合新聞網
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任天堂經典遊戲IP《薩爾達傳說》，自將推出真人電影消息曝光以來，主角演員、上映時間備受關注，而昨（16）日晚間，任天堂於官方X帳號宣布電影將於2027年5月7日全球上映，並揭曉兩大核心角色的演員人選。
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任天堂官方公開最受關注的兩大角色飾演者，公主「薩爾達」（Zelda）由現年21歲的英國女星Bo Bragason飾演，「林克」（Link）則由16歲英國男星Benjamin Evan Ainsworth擔綱演出。宮本茂在公告中表示：
「《薩爾達傳說》真人電影將由Bo Bragason擔任薩爾達，Benjamin Evan Ainsworth飾演林克，期待兩位演員帶來的精彩演出。請再稍候片刻，電影將於2027年5月7日上映。」
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據日本《Yahoo!》報導，《薩爾達傳說》真人電影由宮本茂與《蜘蛛俠》系列製片Avi Arad共同擔任製片，導演則是《移動迷宮》（The Maze Runner）系列導演Wes Ball。任天堂將出資超過50%的製作費，Sony Pictures Entertainment 共同出資，並將負責全球發行，顯見任天堂對《薩爾達傳說》真人電影的重視。
任天堂表示，將自主管理旗下IP的影像化，透過大銀幕讓更多人感受任天堂的娛樂世界，拓展遊戲以外的新體驗。
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