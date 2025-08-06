袁澧林《他年她日》幕後花絮　許光漢首次讀劇本讀到哭：直接流淚

許光漢攜手袁澧林合演的奇幻愛情鉅片《他年她日》，兩人在片中談跨時空愛戀，日前釋出「他年她日 那些開始的故事」系列幕後花絮，許光漢大讚該片整體的世界觀很新奇，第一次看劇本便被感動落淚，當下毫不猶豫接下這部電影。



《他年她日》由監製張艾嘉、導演龔兆平、製作及藝術總監文念中集結金獎製作團隊聯手打造，從前置期的編劇選角、美術場景、服裝造型，更耗費一年後製逼真CG特效，傾力製作音效、配樂，成果令人驚豔震撼，許光漢尚未看過電影成果，但表示非常期待！

許光漢攜手袁澧林合演的奇幻愛情鉅片《他年她日》，兩人在片中談跨時空愛戀。（《他年她日》劇照）

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電影中飾演男主角「薯仔」的許光漢大讚《他年她日》整體的世界觀很新奇，是一部很天馬行空但又貼近真實的電影：

「很多事情可以發揮想像力，導演也不吝嗇給我們空間去做發揮，加上我們的場景都非常厲害，能讓我更身歷其境去想像這個世界會發生什麼樣的事情。」



飾演女主角安晴的袁澧林也直呼拍攝場景前所未見，表示：

「環境帶給演員的影響很大，我真的完全不知道香港有這些地方，在場景方面，我覺得劇組做到了200分，Amazing！」



電影中飾演男主角「薯仔」的許光漢大讚《他年她日》整體的世界觀很新奇。（截圖）

飾演女主角安晴的袁澧林也直呼拍攝場景前所未見。（截圖）

憑《富都青年》人氣急升的陳澤耀亦有份參演。（截圖）

《他年她日》電影劇本由張艾嘉攜手導演龔兆平共同編劇打造，張艾嘉透露當初跟龔兆平磨了一年多的時間，才將劇本送交到許光漢和袁澧林手上。許光漢透露第一次讀劇本是在飛機上：

「好幾場戲真的會直接流淚，令我印象深刻的是一場長年區葬禮戲，大家開心地唱歌跳舞，而不是悲傷哭泣，這樣的反差很吸引我，覺得這劇本一定要把握，而且當下就對薯仔這個角色和電影裡的世界有一定的想像。」



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電影設定裡，「他的一年」只是「她的一天」，也讓許光漢體認到時間的重要性：

「會反思自己有沒有好好珍惜每一個當下，其實應該要像薯仔對安晴一樣，每次見到她都當作是最後一次。」



電影《他年她日》劇情描述大地震將世界一分為二，矗立於海中央的「重力牆」扭曲了兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年。來自優日區的實習醫生安晴（袁澧林飾）在一次醫療任務中邂逅了長年區的薯仔（許光漢飾）。當年她28歲，他只是個13歲的孩子，起初安晴當薯仔是個油嘴滑舌的小賊，薯仔卻早傾心於她。對安晴來說，一天只是日常的延續，對薯仔而言，卻是一年的成長。在這場跨越時空的相遇中，薯仔的稚氣逐漸蛻變為堅定，而安晴的防備也慢慢融化成牽掛，隨著每一次重逢，兩人也成為了彼此最不捨的依戀。然而，大自然的巨變和重力與時間失衡下，他們的愛情真能無所畏懼嗎？一場刻骨銘心的奇幻愛戀即將啟程。

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