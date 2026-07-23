奧德賽影評｜路蘭改編荷馬史詩忠於原著　巧妙「加料」勾起好奇心

奧德賽 The Odyssey（NC16） 172分鐘 ★★★★



故事簡介

奧德修斯（Matt Damon飾）在特洛伊戰爭勝利後，歷經近十年的艱辛跋涉與磨難，在雅典娜（Zendaya飾演）的指引下，終於返回伊薩卡王國。

《奧德賽》講述了奧德修斯（Matt Damon飾）在特洛伊戰爭勝利後，歷經近十年的艱辛跋涉與磨難，在雅典娜（Zendaya飾演）的指引下，終於返回伊薩卡王國的故事。（《奧德賽》劇照）

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+ 7

奧德修斯不在的時候，很多追求者向他的妻子佩涅洛佩（Anne Hathaway飾）求婚，企圖從他兒子忒勒瑪科斯（Tom Holland飾）手中篡奪王位，其中包括安提諾烏斯（Robert Pattinson飾）。英語對白，附中英文字幕。

陳秋雁：超級英雄版史詩片

古希臘傳奇詩人Homer（荷馬）2800多年前筆下的奧德修斯，是極度傲慢的英雄人物，估計在現代會被「cancel」（抵制）。但Christopher Nolan筆下的奧德修斯很「woke」（覺醒），是一個有缺點但勇於自我反思的戰士。他因為自己想出的特洛伊木馬策略，違背了希臘眾神之首宙斯「己所欲，施於人」的待客法則，因此陷入自我懷疑的深淵。

這樣的奧德修斯，跟Nolan過往作品中的男主角很像，都是才華出眾但因踩到道德底線而揹負強烈內疚與創傷的灰色人設。電影是否忠於原著並不重要，更耐人尋味的是，Nolan第N次拍這類試煉人性的題材，還有新意和看頭嗎？你買賬嗎？

沒幾個導演像Nolan這樣拍戲，也沒幾個有他的「鈔能力」和堅持——拒用綠幕抄捷徑，不惜跋山涉水實景拍攝，力求「真人、真情、真打」，就連主角Damon的鬍鬚都是忍受一年蓄留出來的。雖然難以置信，但片中女巫施法把人變豬的逼真場面不是後製的CGI電腦特效，而是真實拍攝。好神奇。

Nolan不缺我一句讚美，但因為他的不妥協，我看到了電影原始的魔力和創造力。2.5億美元（約20億港元）的龐大製作費這樣花，我買賬。

這無疑是一部好看的電影，但不是我最喜歡的Nolan影片。希臘神話有警示意義，電影舊故事新拍，我喜歡電影拋出關於戰爭與代價，人性與誘惑，以及自我接受與救贖等問題。超強演員陣容的演技不是問題，星光卻成為累贅。蜘蛛俠、吸血鬼和貓女等大牌都來了，離場時感覺看了一部超級英雄版史詩片。

蔡欣盈：忠於原著也巧妙加料

如果準備去看這部電影，建議先惡補「看片前須知」，觀影時，欣賞度會大增。懶得做功課也沒關係，以下奉上小學生也看得懂的童話故事版，一分鐘速成。

很久很久以前，有一個很厲害的國王。他打贏了一場長達十年的大戰，一心只想做一件最簡單的事——回家。誰知道，回家的路那麼坎坷。他帶着一群兄弟揚帆返鄉，卻一路把旅程變成大型闖禍現場，不是遇上獨眼巨人，就是撞見會把人變成豬的女巫，甚至接連得罪掌管大海的波塞冬（Poseidon）和眾神之王宙斯（Zeus）。命不夠硬？那註定回不了家。

國王這一走就是20年。王后身邊圍着108個追求者，當中不乏嫩草，大家也並非愛王后，而是想順便把王位也一起「娶」回家。王后每天最重要的工作就是想辦法把改嫁這件事一拖再拖。幸好國王和王后的兒子沒「長歪」，夠爭氣，明辨是非黑白。

至於結局是不是皆大歡喜，就不多說了。唯一想劇透的是一隻老狗的結局。它在城堡門口硬撐着最後一口氣，直到終於看見那熟悉的身影，才安心閉上眼睛。

Nolan再次拍出一部讓我目不轉睛的作品。電影氣勢磅礴，卻始終收放有度；場面壯闊華麗，卻從不流於炫技；故事忠於荷馬史詩原著，卻也巧妙「加料」不斷勾起看下去的好奇心。

不禁想起Nolan的上一部作品《奧本海默》（Oppenheimer）。無論是現代戰爭還是神話中的特洛伊戰爭，戰爭帶來的徒勞，從未改變。

電影在本地開畫後，Imax影廳的黃金座位很快被搶購，原因不難理解。《奧德賽》是影史首部全程採用Imax 70毫米膠片攝影機拍攝的電影，網上有不少影迷分析，相較於一般版本，Imax能呈現更多上下畫面，構圖更完整，更能展現導演精心設計的影像之美。

我倒覺得這部電影拍得夠好，無論看哪一種銀幕，都會好看。

鍾雁齡：電影行銷如「奧德賽之旅」

自《奧德賽》開映後，網上評論、分析一籮筐。我反而想講講電影背後的天才行銷策略，還有Nolan如何在傳統電影院岌岌可危的懸崖，讓電影大廠見到起死回生的曙光。

影片早在兩年前開始宣佈選角和籌拍時，就在做一場很有膽識的「奧德賽之旅」電影行銷策略。

除了星光熠熠，兩年來主要演員一個個娛樂新聞不間斷，曝光連連；黑人和跨性別演員參與引起爭議話題；電影時長神神秘秘；拒邀網紅和影評人先睹為快；全片用Imax實景拍攝全球首例；Imax戲票一票難求……影片一上畫，立馬全球影迷開講（順道宣傳）。佩服佩服，起立鼓掌10分鐘。

說回電影。怎麼把訊息量繁雜，充滿魔幻色彩，格局和跨度極大的史詩級作品拍成電影，是一般導演望而生畏的天坑。

但Nolan不是一般導演。沒上過傳統電影學校非科班出身的Nolan，小時候常玩着爸爸的V8，對拍電影充滿熱忱並已展現天分。但他聽從父親勸諭「先取得一個非電影類的正規學位以拓展視角」，選擇了一個能培養宏觀思維與敘事框架的學術領域，進入倫敦大學學院（UCL）攻讀英國文學。

正是這個深厚的文學底藴，為Nolan打下說故事的深厚基礎，讓他的作品有別於很多好萊塢導演的商業流氣。或許也是因為如此，他出道多年一直被奧斯卡無視，直至《奧本海默》。無論是拆解穿越時空、非線性敘事、人物內心與情感刻畫，都像魔術方塊任他玩轉。

如果你是抱着看動作爽片的心態進場看《奧德賽》，那你可以打道回府。這部電影除了瀰漫Nolan濃濃的反戰註解，更多是他對文學和西方故事敘述搖籃的終極致敬。

【延伸閱讀】奧德賽｜路蘭追求極致真實感打造10米木馬 5300套戲服全人手製作（點圖放大瀏覽▼▼▼）

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】