《蜘蛛俠4》最新幕後花絮搶先看　湯賀蘭重披戰衣坦克車拍動作戲

「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）再度化身蜘蛛俠，日前劇組在紐約街頭封街拍攝，已經引起大批粉絲圍觀，如今全新釋出《Spider-Man: Brand New Day》60秒幕後短片，曝光他回歸拍攝首日的興奮與花絮。



影片中，湯賀蘭一現身就換上全新戰衣，與現場的小粉絲互動，隨後投入一場高難度戲碼，站在疾駛街道上的坦克車頂吊威也拍攝。他走進片場時笑說：

「今天是我第4次拍『蜘蛛俠』的第一天，但這次穿上戰衣的感覺很不一樣，而且還是第一次有粉絲在開拍日到場，真的很興奮能和他們分享。」



「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）再度化身蜘蛛俠，日前劇組在紐約街頭封街拍攝，引起大批粉絲圍觀。（gettyimages）

湯賀蘭坦言片場聚集了不少熟面孔：「我會盡全力演好，壓力很大，但希望能做到最好。」短片中，他在拍攝中意外用「蜘蛛力」扯斷坦克車門把手，完成鏡頭後還對著鏡頭興奮大喊：

「太爽了！」



《Spider-Man: Brand New Day》是湯賀蘭繼2021年《蜘蛛俠：不戰無歸》後第4度主演蜘蛛俠電影，由《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton執導，新卡士包括《怪奇物語》Sadie Sink、Liza Colón-Zayas，以及Jon Bernthal與「變形俠醫」Mark Ruffalo。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】