蜘蛛俠︰英雄重生｜雙海報曝光　捨棄身份後凝望MJ一幕令人心酸

承接2021年打破全球票房紀錄的《蜘蛛俠︰不戰無歸》，Sony Pictures 及 Marvel Studios推出年度最強超級英雄續作 《蜘蛛俠：英雄重生》（SPIDER-MAN™: BRAND NEW DAY）。繼首支預告片以 7.18 億觀看次數打破全球紀錄後，Sony Pictures 今日（14/4）正式發布 《蜘蛛俠：英雄重生》的雙版本官方海報。今次曝光的海報細節極具話題性，既展現出彼得柏加與 MJ（辛蒂雅 飾） 之間揪心的情感，更以致敬漫畫經典構圖，預告蜘蛛俠將面臨嚴峻的挑戰對決。

預告可見，故事承接上集，彼得柏加（湯賀蘭 飾）為了守護大局，決定徹底「捨棄」原有身份，將自己從所有摯愛的記憶中完全抹除。（ 《蜘蛛俠：英雄重生》預告截圖）

預告可見，故事承接上集，彼得柏加（湯賀蘭 飾）為了守護大局，決定徹底「捨棄」原有身份，將自己從所有摯愛的記憶中完全抹除。（ 《蜘蛛俠：英雄重生》預告截圖）

面具倒影凝望 MJ

今次曝光的首款海報，以蜘蛛俠面具大特寫為焦點。最令影迷感觸的細節，隱藏在面具左眼的倒影之中，正是大家熟悉的 MJ。自《不戰無歸》結尾彼得柏加忍痛放手，選擇讓 MJ 過上平凡生活後，兩人的命運走向一直是全球影迷的淚點。海報中彼得透過面具默默凝望 MJ ，這種「最熟悉的陌生人」宿命感，令不少香港網民直言「加咗洋蔥」，感嘆這位英雄為了守護摯愛所付出的孤獨代價。

隱藏在面具左眼的倒影之中，正是大家熟悉的 MJ。（《蜘蛛俠：英雄重生》海報）

經典構圖致敬漫畫「單挑手合會」

另一款海報則呈現截然不同的緊張氣氛，蜘蛛俠從高空躍下，迎戰下方多名身穿紅色忍者服的 「手合會」（The Hand） 刺客。資深漫畫迷一眼看出，這款海報構圖乃高度致敬《The New Avengers》系列中的傳奇經典畫面；證實了神秘組織「手合會」將成為今集的主要宿敵，更預告着彼得柏加在失去復仇者聯盟支援後，必須回歸「硬橋硬馬」的街頭格鬥，打戲張力絕對能讓影迷血脈沸騰！

這款海報構圖乃高度致敬《The New Avengers》系列中的傳奇經典畫面。（《蜘蛛俠：英雄重生》海報）

預告已見蜘蛛俠以一敵百的場面。（ 《蜘蛛俠：英雄重生》預告截圖）

預告已見蜘蛛俠以一敵百的場面。（ 《蜘蛛俠：英雄重生》預告截圖）

迎接 7 月暑假最強一戰

自預告片震撼全球以來，《蜘蛛俠：英雄重生》已成為 2026 年最具話題性的年度鉅製。今日雙海報的發布，從虐心情感掃到熱血打鬥，再次印證了這部巨作的號召力。《蜘蛛俠：英雄重生》將於今年 7 月全球大銀幕震撼獻映。

預告已見蜘蛛俠以一敵百的場面。（ 《蜘蛛俠：英雄重生》預告截圖）

今集故事是繼《蜘蛛俠：不戰無歸》引發連場激戰後，彼得柏加（湯賀蘭 飾）為了守護大局，決定徹底「捨棄」原有身份，將自己從所有摯愛的記憶中完全抹除。四年過後，長大成人的彼得於紐約市過著真正「隱姓埋名」的生活。這位無名英雄如今化身為「全職蜘蛛俠」，日以繼夜守護著這個無人知曉他真實身份的城市。

點知守護者唔易做，長期爆肝壓力太大，竟然令佢身體產生恐怖異變，甚至威脅生命！與此同時，一連串離奇罪案席捲紐約，而隱藏背後的，正是彼得有史以來最強大、最深不可測嘅宿敵⋯⋯