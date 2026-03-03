《蜘蛛俠：超越蜘蛛宇宙》延期三年內幕曝光　首爆主角迎悲慘命運

索尼動畫近日首度揭露了《蜘蛛俠：超越蜘蛛宇宙》（Spider-Man:Beyond the Spider-Verse）的劇情方向！



本作是《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》三部曲的最終章，原定在2024年3月就要上映，但經歷多次延期後現定檔2027年6月18日上映（北美），整整晚了三年，也讓粉絲更加期待。

《蜘蛛俠：超越蜘蛛宇宙》宣傳圖（Instagram@spiderversemovie）

更多《蜘蛛俠：超越蜘蛛宇宙》宣傳圖：

三部曲真正核心：成為英雄卻讓家庭破碎

根據編劇兼製片Phil Lord與Christopher Miller的親自說明，《蜘蛛俠：超越蜘蛛宇宙》不只是多重宇宙的大戰，更是一場關於「家庭與自我選擇」的情感終局。在接受外媒訪問時，Lord與Miller首次揭露，《超越蜘蛛宇宙》的情感核心將聚焦在麥爾斯莫拉利斯與家人之間逐漸崩壞的關係。Lord表示：

我們知道故事會走向哪裡，但我們需要真正理解中段發生了什麼，當你的天賦與使命讓家庭被拆散，你要如何重新拼回來？

換句話說，這部最終章真正的戰鬥，可能並不是單純的反派對決，而是麥爾斯是否能同時成為「蜘蛛俠」與「一個兒子」。延續《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》的震撼結尾，麥爾斯被困在錯誤宇宙Earth-42，並遇見成為「潛行者」版本的自己。新劇情暗示，他最終可能成功逃回原本的Earth-1610，但等待他的，是更加殘酷的命運，他仍然無法阻止父親在「正史事件」（Canon Event）中死亡。

我命由我不由天，麥爾斯嘗試逆天改命

目前曝光的劇情方向顯示，《超越蜘蛛宇宙》將直接銜接前作時間線，麥爾斯將展開一場與時間賽跑的行動，試圖阻止父親死亡。但阻礙他的不只有敵人，共包含：「蜘蛛俠2099」持續追捕他、反派「黑點人」已進化成近乎多重宇宙奇點的存在、整個蜘蛛宇宙的規則，都在阻止麥爾斯改變命運。同時，桂恩史德西也將重新集結蜘蛛小隊，穿梭多元宇宙尋找麥爾斯，形成雙線並行的救援行動。

為何作品延期三年？

Miller坦言，最初《飛躍蜘蛛宇宙》與《超越蜘蛛宇宙》其實是一部電影：

當時我們發現內容實在太多，只好拆成兩部。但後來我們意識到，後半段已經是一個完整的新故事。

團隊最終決定將整部作品拆解後重新組裝，這正是延期的最大原因。他也強調，創作團隊對自己的要求遠比外界更高：「沒有任何人給我們的壓力，比我們自己更大。」Lord則透露動畫團隊目前正全力實驗新的視覺與敘事可能，希望再次突破動畫電影的極限。

不只是結局！蜘蛛宇宙仍將延伸

儘管《超越蜘蛛宇宙》被視為麥爾斯莫拉利斯的故事終章，但索尼也並未打算就此結束這個動畫宇宙。

目前已有兩部衍生動畫正在開發中，主角分別為：

霍巴治布朗（龐克蜘蛛俠）

桂恩史德西／女蜘蛛俠（女蜘蛛俠桂恩）



