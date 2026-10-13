蘭香如故大結局｜劉學義寫17篇日記虐哭全網　譚松韻回信掀戒斷潮

內地熱播古裝劇《蘭香如故》於10月12日晚迎來大結局。劇中男主角林錦岐因戰場舊傷復發不幸病逝，女主角許蘭香則孤身獨活至八十餘歲。這一段生死離別的悲劇收尾，讓大批觀眾直呼虐心，紛紛陷入集體「戒斷期」（指劇集播畢後產生的情緒空窗與不捨）。雖然劇集以悲劇虐心收官，但兩位主角在社交平台的「劇後角色互動」，卻為全網劇迷帶來了最深情的慰藉。



劇中飾演林錦岐的劉學義與飾演許蘭香的譚松韻，在劇集播畢前後展開了一場跨越時空的「角色對話」。二人全程不炒作真人CP（螢幕情侶），完全以角色第一人稱視角互動，被網民譽為近年內地劇宣傳的「行業典範」與最具誠意的售後範例。



內地熱播古裝劇《蘭香如故》於10月12日晚迎來大結局。（微博@電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》中男主角林錦岐因戰場舊傷復發不幸病逝，女主角許蘭香則孤身獨活至八十餘歲。（微博@電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》中男主角林錦岐因戰場舊傷復發不幸病逝，女主角許蘭香則孤身獨活至八十餘歲。（微博@電視劇蘭香如故）

17篇日記：從新婚夜寫到月老廟

這場戲外的情感延續始於9月23日。當晚《蘭香如故》播出男女主角的大婚重頭戲，演員劉學義在個人微博帳號（@Mr_劉學義）發布了一篇以「林錦岐」第一人稱撰寫的日記：「請旨賜婚到現在，盼了一個月，今晚終於要到大喜的日子，只有我一個人睡不著嗎？」

當晚《蘭香如故》播出男女主角的大婚重頭戲，演員劉學義在個人微博帳號（@Mr_劉學義）發布了一篇以「林錦岐」第一人稱撰寫的日記。（微博@電視劇蘭香如故）

當晚《蘭香如故》播出男女主角的大婚重頭戲，演員劉學義在個人微博帳戶（@Mr_劉學義）發布了一篇以「林錦岐」第一人稱撰寫的日記。（網上圖片）

在隨後的近20天內，劉學義並未頻繁發布新動態，而是反覆編輯同一條微博，隨著劇情推進連載了17篇「林錦岐日記」。從新婚夜的喜悅、挨耳光的酸楚、戰場舊傷的折磨，一路寫到臨終前獨自赴月老廟求紅線的情景。前後17篇動態，署名始終只有「林錦岐」三字，完全沒有演員本人的客套說辭。而在大結局前夕的終編落筆處，他寫道：「蘭香，來世，我一定，一定，一定，早些找到你。」

劉學義以「林錦岐」的身份寫下了從新婚夜的喜悅、挨耳光的酸楚、戰場舊傷的折磨，一路寫到臨終前獨自赴月老廟求紅線的情景。（微博@電視劇蘭香如故）

劉學義以「林錦岐」的身份寫下了從新婚夜的喜悅、挨耳光的酸楚、戰場舊傷的折磨，一路寫到臨終前獨自赴月老廟求紅線的情景。（微博@電視劇蘭香如故）

逐條回信：她替許蘭香補完沒說出口的話

10月12日大結局當日，演員譚松韻以「許蘭香」的視角發表長文，回應這17篇日記。面對林錦岐最初的發問「只有我一個人睡不著嗎」，許蘭香回道：「你以為就你一個人睡不著嗎」；當對方問及「蘭香來了之後會和我一起養這盆蘭花嗎」，她先是嬌嗔回覆「蘭香來了之後是什麼意思？一起是什麼意思？」，隨後又冷冷補上兩個字「已閱」。

《蘭香如故》大結局當日，演員譚松韻以「許蘭香」的視角發表長文，回應這17篇日記。（網上圖片）

《蘭香如故》大結局當日，演員譚松韻以「許蘭香」的視角發表長文，回應這17篇日記。（微博@電視劇蘭香如故）

然而隨著日記推進至生死邊緣，回信的情感愈發濃烈。談及來世之約與月老廟的紅線，譚松韻寫道：「我本是不願輕許來世之約……我想說你留下來，這輩子我們還有好多日子要過，但我亦知，敵不過現實。」最終，她替劇中那條未能親手戴上的紅線給出了答案：「若這紅線有用，我們來世一定能遇到彼此，走向彼此。」據了解，這篇深情長文在此前一直被譚松韻設定為「僅自己可見」，直至大結局播出當天配合劇情走向才正式公開。

這篇深情回應長文在此前一直被譚松韻設定為「僅自己可見」，直至《蘭香如故》大結局播出當天配合劇情走向才正式公開。（微博@電視劇蘭香如故）

這篇深情回應長文在此前一直被譚松韻設定為「僅自己可見」，直至《蘭香如故》大結局播出當天配合劇情走向才正式公開。（微博@電視劇蘭香如故）

網民：看哭了，更難走出劇集完結的傷感

隨著《蘭香如故》的收官，其相關話題在微博持續發酵。有網民留言：「這怎麼戒斷啊，看完最後一個臨終篇回應我要哭了，大爺和蘭香是真真實實的相愛了，我們也真情實感的陪著這部劇走完了他們兩個的一生。」（「大爺」為劇中許蘭香對丈夫林錦岐的稱呼。）亦有劇迷替這兩份文字補上更虐的註腳：「當大爺走後，蘭香收拾遺物，發現了這個日記，她一條一條看，一條一條回覆。」不少劇迷認為這是「近年最走心」的劇集售後宣傳。

譚松韻與劉學義主演近期熱播古裝電視劇《蘭香如故》。（微博@電視劇蘭香如故）

隨著《蘭香如故》的收官，其相關話題在微博持續發酵。（微博@電視劇蘭香如故）