從廣播道到彩虹邨　劉偉恒導演的「最後一鋪」

今年暑假，Threads 掀起一股「煲劇」熱潮，留言欄裏不時會見到電視劇《日落下的彩虹》（下稱「日落下」）導演劉偉恒親身回應觀眾對劇情及角色設定的疑問。這齣電視劇以彩虹邨即將清拆重建為背景，全劇共有七個單元，透過不同家庭及人物的故事，描寫居民在搬遷限期將至之際，如何重新審視彼此的關係與昔日情感，如失智的父親與兒子患難中和解、三個死黨因合租反目後和好、關係早有裂痕的模範夫妻重修舊好。不論在劇情、選角，抑或是選曲均深得人心。

作品之所以別樹一格，源於劉偉恒有十年任職DJ的經驗，積累創作廣播劇技巧與培養音樂觸覺。從商台離職後，他當過製片助理，拍過電影，亦經歷過現實重擊欲尋死。他視《日落下》為「最後一鋪」，並在訪問中剖白：「如果輸埋就轉行喇」。

記者｜蔡穎茹 編輯｜蔡穎茹 鄭戎惠 攝影｜蔡穎茹 鄭戎惠



從小對電台廣播與寫作有濃厚興趣的劉偉恆，早已立志成為電台DJ。然而為滿足雙親要求，在一家移民到美國後，入讀了舊金山加利福尼亞大學戴維斯分校經濟系。

惟他的夢想未就此完結。大學一年級，劉偉恒邀請同學到家中作客，其中兩位正在三藩市華語廣播電台兼職，留意到劉偉恒家中一幅牆壁放滿約五百隻 CD，碰巧當時海外華人電台資源匱乏，同學見劉偉恒的收藏可以填補電台唱片的缺口，便順水推舟介紹他去試音。結果，他成功被錄取，展開平日上學、周末到電台上班的生活。

劉偉恒提到，電台資源不多，按最低工資支薪。他每次「開咪」兩小時可賺到 13 美元（約港幣 102 元），惟酬勞只計算他主持節目的時間，不包括前期構思的部份。劉形容，主持一個節目的薪金只是剛好夠錢吃一碗越南河粉。雖然金錢上的回報不多，但他沒有計較，反而不放過每個機會，甚至在上課時仍埋頭苦幹寫廣播劇本。他甚至騙過父母，告訴他們電台工作收入豐厚，方得批准繼續追尋電台夢。

商台深耕十年 培養敘事觸覺

他本對移民興致缺缺，大學畢業後決定回港，為自己設下兩個月的期限：若未能應徵任何與電台相關的工作，就會轉投商界。幸運的是，他不僅敲開了商業電台的大門，亦讓他遇到了影響他深遠的恩師——鄭丹瑞。劉偉恒入行前，已是鄭丹瑞的聽眾，深受對方以獨白帶動情節的風格影響，學會如何用一把「靚聲」配合音樂講故事。

《日落下》有7個單元，包括區家3姐弟（強尼、周家怡、梁業飾）(前排左2、3、4）因如何處置母親於彩虹邨的單位而起爭執；區家瑤重遇年少時的暗戀對象Tony（栢天男飾）；以及李子柏（邱士縉飾）（前排左1）原本對將自己送入監獄的父親耿耿於懷，得知父親（張錦程飾）（中排左2）患失智症後，選擇原諒對方。（大學線授權使用）

不少看過《日落下》的觀眾，都讚劇中的選曲極具心思：區家三姐弟分戶風波結尾時響起的《記得》；區家瑤與 Tony 展開限期之戀時出現的《限定》；以及李子柏與父親化解心結時播放的《單車》。這些觸動人心的歌曲，均由劉偉恒親自挑選，這份以音樂敘事的技巧，正是他在廣播道累積十年的根基。

除了導演，劉偉恒（左）現在還有繼續身兼電台DJ工作，為香港電台「守下留情」主持節目。（大學線授權使用）

面對現實 跳出舒適圈闖蕩

在電台實現夢想，但終究要面對現實。三十而立，他有感要盡快置業，於是認真地問鄭丹瑞：「其實我做到甚麼時候才可以買樓？」鄭聽後拋出一句：「魚唔過塘唔會肥。」這句話一針見血，令他重新思考自己的未來。

於是，劉偉恒32歲那年毅然裸辭，經導演彭浩翔介紹踏入電影圈，在電影《破事兒》中擔任製片助理(PA)，由低做起。

事業感情雙失意 跌入人生低谷

開始做 PA 後，劉偉恒同時撰寫首個以科幻結合武打題材的電影劇本《木人巷》。儘管劇本沒有拍成電影，卻獲青睞入圍2007年釜山國際電影節。不論是 DJ 之路，抑或是轉行拍電影，他的事業似乎順風順水。

然而在同一年，他準備執導第一部長片《王家欣》之際，電影市場出現巨變——「中港合拍片」崛起，為照顧內地觀眾喜好，投資方大多崇尚千軍萬馬的武打片及警匪片；相較之下，《王家欣》這套以坪洲為背景，講述男主角對電影院職員「王家欣」一見鍾情，於是展開翻遍電話簿尋人的愛情小品，頓時無人問津，開拍計劃被迫擱置。

一心追尋導演夢的劉偉恒，事業陷入低潮之際，感情亦同告失意。面對雙重打擊，劉偉恒跌進人生低潮，食慾不振、徹夜難眠，甚至出現抑鬱症狀。那段日子，他躲在家中，陷入自責與自我懷疑的無底深淵。

《王家欣》原訂2008年開拍，但擱置了七年，最終拍成並在2015年上映，今年九月再次舉辦特典場。（大學線授權使用）

憑藉信仰作救贖 重新出發

浮浮沉沉大約一年，劉偉恒跟團到馬來西亞散心。旅程中，他向一名基督徒團友講述自己的遭遇，並隨對方祈禱。那一晚，他得到久違的一夜安眠。回港後，他隨該團友返教會，那家教會正位於《日落下》的拍攝地 —— 彩虹邨。在那段迷茫、自我懷疑的日子裏，信仰令他坦然面對自己的過去。

2009年4月，劉偉恒因參加彩屏閱覽室的教會查經班，首次踏足彩虹邨，並因此與彩虹邨結下深厚情誼。（大學線授權使用）

創作的核心 ——「情」

細讀劉偉恒的作品，不難發現其中貫穿始終的核心主題——「情」。

這種創作取向，與他自幼的興趣密切相關。音樂、文字與小說，都以「情」為中心。中學時他讀男校，其他同學手持的衛斯理、金庸系列，他早早讀完，便轉讀林燕妮的《緣》、嚴沁的《黃昏過客》。他打趣道：

一個男生，拿著一本愛情小說回學校，其實會被取笑。

潛移默化下，他相信純真的愛情故事可以觸動人心。

角色令人共鳴 背後蘊藏心思

《日落下》播出後，印證了他的觀點。不少觀眾從劇中角色的遭遇得到共鳴，在 Threads 或直接跟劉偉恒分享個人經歷，可能同樣是默默承擔家中的爛攤子，卻始終得不到家人半分感激的女兒；又或是因悔恨父親親手將其送入獄，卻始終無法原諒父親的兒子。劉偉恒筆下的角色之所以細膩生動，源於他敏銳的觀察及記憶力。

小時候，外公帶劉偉恒到茶餐廳吃西多士的溫馨畫面、還有在教會目睹老人家因女兒突然舉家移民而傷心落淚，這些在現實看到的情境和感受，他一一呈現於劇中角色。

訪問在彩虹邨的鑽石冰室進行，他立即舉例道，他在用餐時會想：收銀員與侍應為何在此工作？平日下午三點，那位大叔為何會有空在吃下午茶？這些細微的觀察都能成為其日後寫作的靈感。（大學線授權使用）

導演生涯的最後一鋪？

在《日落下》播出期間，劉偉恒每星期都會在Instagram舉行「彩虹聯歡夜聚」，邀請演員一同直播解話。（大學線授權使用）

劉坦言，在《日落下》播出前，每晚輾轉難眠，想過不要做宣傳、不要上討論區，怕自己承受不住可能出現的謾罵。他更剖白指，因劇情有關修補關係、和解，他擔心會被觀眾嫌老套，甚至曾認為《日落下》會是其收官之作：

幾十歲不知是不是最後一鋪，如果輸了這鋪，就玩完，那就要轉行。

可幸是，他的熱誠感動觀眾，他善用網絡平台，既聚集演員開直播，又親身回應網民的提問，並分享拍攝花絮，令劇集討論延續。他估計，若劇集在幾年前播出，或會招來責罵，只是近年大家開始緬懷昔日美好的年代，也對關係及社會間的撕裂感到疲憊，《日落下》才得以撫平香港人的情緒、甚至傷口。

儘管他說劇集有迴響是上天的計畫，但同樣是他努力的成果。訪問完結前，他淡然地道：

盡力去做，有一日會有成果，又或者無成果都可能係一個安排呢。

但至少，《日落下》不會是劉偉恒的「最後一鋪」，他計劃下一套作品以香港夾心階層——中產為題材。

他多次強調「相信」二字。因為相信「人之初，性本善」，所以他的作品裏鮮少有真正的壞人；因為相信愛的力量，所以他希望透過作品，將這些「修補關係」的訊息帶給觀眾。（大學線授權使用）

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：從廣播道到彩虹邨 劉偉恒導演的「最後一鋪」】