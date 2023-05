宣明會講故事比賽助小朋友擴闊視野　評審劉偉恒鼓勵女兒勇敢追夢

學習講故事對小朋友成長有不少好處,除了訓練表達能力及自信外,更可讓小朋友投入另一個世界,拓闊視野,培養同理心。香港世界宣明會最近舉辦的「打破限制.成就夢想」兒童講故事比賽就鼓勵小學生拍片,演繹Stories From Kids Who Dared To Dream一書中改編自真人真事的故事。贏得最受歡迎影片大獎的9歲女孩李愷悦說,自己與其中一個故事的主角、居於肯尼亞的助養女孩同齡,令她更易投入講述對方的故事。比賽評審之一的劉偉恒導演也受到書中助養兒童勇敢追夢的經歷感動,希望藉此鼓勵兩名女兒追尋夢想,不輕言放棄。



得獎者與故事主人翁同齡 冀更了解遠方助養兒童

李愷悦(右一)的家人十分鼓勵她閱讀和講故事,頒獎禮當日,她的媽媽、外公、外婆和弟弟陪同她出席領獎。自小喜歡聽外婆講故事的她,希望成為作家,向他人講述更多動聽的故事。

贏得最受歡迎影片大獎的李愷悦,在參賽影片中講述肯尼亞女孩Anita的故事。Anita一家向來種植粟米作主要食糧,但因為當地的乾旱天氣,粟米收成大受影響,她和家人更不時挨餓。Anita成為助養兒童後,有機會參加宣明會的培訓,認識更多抗旱的種植方法,於是游說家人嘗試種植粟米以外的農作物,最終為家庭帶來更多種類的收成。

今年9 歲的李愷悦分享,自己和故事中的助養女孩同齡,同樣希望為家人和社區帶來正面的轉變,讓她更容易代入她的角度講故事,令故事更生動。除了故事中的主角外,李愷悦和助養兒童有另一重緣份 ─ 她的爸爸也有助養兒童,對方居於柬埔寨。當她收到助養兒童寫給爸爸的聖誕卡,讓她印象深刻,她說:「看到她的聖誕卡,分享她的學習和生活,覺得好奇又親切。」

李愷悦的家人十分鼓勵她閱讀和講故事,頒獎禮當日,她的媽媽和外祖父母陪同她出席領獎。李愷悦喜歡寫作,夢想是成為作家,她希望日後有機會前往柬埔寨探望爸爸的助養兒童,更認識對方及了解她的生活,與對方做朋友,也希望可以把旅途的所見所聞記錄下來,與更多人分享。

劉偉恒開心見證助養兒童長大 與女兒分享助養經歷

作為比賽評審之一的電影及電視劇導演和電台主持劉偉恒,自1999年起經香港世界宣明會助養兒童。育有兩名女兒的他表示,自己會與她們分享關於助養兒童的點滴。

是次比賽評審之一的電影及電視劇導演和電台主持劉偉恒表示,故事書的真人真事令他印象深刻:「這本故事書講述十名來自不同地方的助養兒童的真實追夢故事,他們勇敢地克服種種困難,為自己、家庭及社區帶來改變。夢想無分國界,他們的經歷可以帶給香港小朋友動力,在生命中追夢。」

除了是今次比賽的評審,劉偉恒也是助養者 ─ 他自1999年起經香港世界宣明會助養兒童,現時他助養的孩子來自玻利維亞。他透過助養兒童計劃,讓助養孩子、家人與他們居住的社區得到幫助,改善孩子的成長環境,使孩子有機會接受教育、健康成長,向理想邁進。劉偉恒每年收到助養孩子的聖誕卡及進度報告,開心見證助養兒童長大成人。他會與兩名女兒分享關於助養兒童的點滴及這本故事書的內容,讓她們明白世界上有很多小朋友的成長環境艱難,但他們仍努力不放棄,藉此鼓勵她們勇敢追夢。

除了劉偉恒(中),「打破限制.成就夢想」兒童講故事比賽的評審團成員還包括炮台山循道衛理中學校長沈立平(右),以及家庭發展基金總幹事羅乃萱。

此外,「打破限制.成就夢想」兒童講故事比賽獲得不少贊助商支持,為得獎者提供多份豐富的獎品,贊助商包括BYO自助烘培、FX Creations、正文社、香港富麗敦海洋公園酒店、香港基督教青年會及Wise-Kids。藉著各品牌的全力支持,讓更多香港小朋友可以有機會透過香港世界宣明會發揮創意,認識世界各地不同小朋友勇於追夢的故事。

除了成年人可以助養兒童外,香港世界宣明會為了令更多香港的小朋友可以培養同理心,幫助他們建立良善、珍惜、分享等價值觀,以及認識世界各地貧窮孩子的需要,特別為小朋友和家長設計了親子助養兒童計劃「助養童伴」。宣明會會為香港的「助養童伴」小朋友配對一名同月出生的助養兒童,讓兩地孩子認識對方,成為朋友。「助養童伴」更會收到助養兒童的資料和照片、助養者手冊和嘉許狀,令參與計劃的香港小朋友成為遠方貧困兒童的好「童伴」。「助養童伴」亦會透過不同類型的活動,讓家長及小朋友在助養的「旅程」中放眼世界,例如去年舉辦的「助養童伴親子體驗日」,小朋友參加不同的模擬活動,感受遠方兒童因為貧窮而無法上學的境況。

家長如對計劃有興趣,可到宣明會「助養童伴」網頁了解更多!

(資料及相片由宣明會提供)