追夢無限期　40歲當20歲來活——專訪《全民造星VI》十強陳頴業

2026年1月4日，澳門新濠影滙綜藝館的舞台上，香港偶像選秀節目《全民造星VI》 落下帷幕。鎂光燈下，73號選手陳頴業（Yip sir）展現了超群的舞蹈實力，為觀眾帶來了印象深刻的表演，最終勇奪專業評判評分第二名，以總成績第六名完成比賽。40歲中年參加偶像選秀，為他招來不少負評：有人質疑他的形象與年輕俊美的偶像不符，又有人指他年紀大阻礙年輕人追夢。Yip sir 不懼流言蜚語，以行動告訴觀眾，年齡從來都不是追夢的限制，勇於嘗試才是他參加《造星》的初衷。

記者｜黃天慧 編輯｜嚴君利 攝影｜嚴君利 黃天慧



中學時期，Yip sir 以成為體育老師為目標，卻因老師一句「會不會想穩當一點選讀工商管理？」而動搖。當時社會普遍認為讀金融相關科目會有最好的出路，故他一念之間放棄了多年的夢想，依照老師的建議入讀浸會大學工商管理學系。然而，他發現自己對統計學等範疇完全沒有興趣，讀了一年後便毅然退學。

這算是Yip sir 人生中的第一個低谷——那年頭退學再重新報考大學，機會渺茫，風險很大。幸好，退學半年後他再次獲派大學學位，成功入讀浸會大學的體育及康樂管理學位課程，總算圓夢。回頭再看，Yip sir 覺得當初因師長一句提問而放棄報讀體育的決定很「傻」，但這次誤選反而令他更清楚自己的能力和興趣，埋下他未來不斷突破自我的伏線。

Yip sir教班17年，課堂氣氛歡樂，學生也很敬重他。（大學線提供）

大學初試街舞 展開精彩生涯

Yip sir 大學時期為浸大舞蹈學會隊長，畢業後又在不同的大型個人battle 比賽奪過至少五冠。他於大學一年級才開始接觸跳舞，沒有舞蹈經驗的他抱着一試無妨的心態加入舞蹈學會，過着一星期最少練五晚的刻苦日子，除外聘老師的課堂外，他每周也自行複練一至兩晚，不斷的演出帶給他無比滿足感，慢慢他與街舞結下不解之緣。

2009年畢業後他覺得當體育老師太安穩，他期望人生可以有更多自由和變化，所以決心成為自由工作者，以舞蹈表演和教舞為生。勤懇的他受跳舞老師肯定，推薦他去教不同的街舞入門班。當時一個月收入約一萬多元，仍要償還大學學債，生活拮据。畢業後那4年，他都會把僅餘的積蓄拿去學舞，每年遠赴日本進修一到兩個月，為求與更多舞者切磋。其後他接觸更多與舞蹈相關的工作，其中有海洋公園「哈佬喂 」活動——他本來只是其中一個舞蹈員，但他在三百多個舞蹈員之中表現得較為自律，給導師留下了深刻印象，所以獲得賞識並得到參與編舞的機會，這也是他首次為大型活動編舞。

他在街舞界打滾幾年，除了在不同的街舞比賽奪冠，也參與不少商場的舞蹈巡演，更會遊走各大專為舞蹈學會編舞，從小型舞蹈表演，到100多人的校內演出。打響名堂後，於2014年他與昔日導師陳紹傑合作，為浸大舞蹈學會編舞《褪色的城市》，融合街舞與劇場，講述移民與故土的矛盾，最終帶領22位浸大生奪全港大專聯校舞蹈邀請賽冠軍，並獲最佳編舞獎，圓了當年未能為母校奪冠的遺憾。

畢業後十多年來，他不斷參與編舞、街舞對決、策劃比賽、劇場表演等項目。最忙的時候他早上排商演，下午教中學街舞班，晚上就排大學舞蹈學會的公演。

我現在回望，那時候我根本就是吃力到瘋了，但是我死頂到。

回饋業界 加入工會為同行發聲

2020年，Yip sir 當選了舞台藝術從業員工會的內務副主席，期望為一眾舞台藝術從業員爭取權益，成為業界與社會溝通的橋樑。疫情時，工會協助會員申請政府的津助，以渡過疫情期間演出取消、「手停口停」的難關。

2022年發生MIRROR演唱會大屏幕掉落意外後，Yip sir 作為工會代表接受不同媒體的訪問，講述舞台藝術從業員面對的合約問題，例如被要求加插合約無提及的動作，希望喚起外界對舞台藝術從業員的關注。

漸到瓶頸 為尋突破參加《造星》

比起其他藝術從業員，Yip sir 的街舞之路雖算是機遇處處，但舞蹈逐漸為他帶來壓力。他以運動員自況：當擁有一定成績後，就會開始害怕輸、成就感減少，而且逐漸沒有靈感。除了心理上的壓力，他也把自己弄得滿身傷患。Yip sir 坦言：「我經常（在學生面前）示範，跳到自己很傷，一教完就會腰痛一兩天。」30歲後，他開始慢慢放下舞蹈創作，轉而投入到演唱會伴舞工作，曾替林俊傑、李克勤、古巨基等歌手伴舞，又能順便隨團遊歷世界各地。然而，疫情驟至令他停工，他找到一份社福機構藝術發展經理的工作，為年輕人策劃藝術相關的活動。雖然行政工作居多，但他偶爾也會親自落場教導青少年跳舞，笑指自己是「姣婆守唔到寡」。

工作四年，穩定收入帶來的安全感開始成為他的枷鎖，面對重複的行政工作和教班令他感到厭倦，他壓抑得一度考慮辭職，他再一次走到人生的分岔路。曾經有朋友建議過Yip sir 參加《造星VI》，但除了顧忌年齡外，他也深怕自己唱歌會出醜。直到他為青少年舉辦歌唱比賽，看見參賽的年輕人不論唱功如何，都勇敢地站上舞台表現自己。

他們教了我的一件事，（結果）不一定怎樣但你可以試。 Yip sir

於是他毅然辭職報名參加《造星VI》，第一次海選放膽在節目顧問花姐面前演唱姜濤的作品，他笑言自己「簡直是瘋了」。

《造星VI》 一趟尋找自我之旅

Yip sir 在節目後期腰傷一度變得嚴重，他懼怕自己不能再跳舞，一度進入抑鬱的狀態。但《造星VI》這趟旅程療癒了他的心靈，當時他的戲劇老師朱栢謙告訴他要感激這個傷患帶來的提醒，不要再埋怨自己，

我放棄創作好幾年，節目讓我提醒自己：我可以想做什麼就做什麼。 Yip sir

他慢慢學習活在當下，還有表演機會，他就全力去試。

《造星VI》安排14強參賽者到韓國集訓，透過韓國導師評分篩選十強人馬。成功晉身14強的Yip sir 在頭兩次評級被韓國評判批評，曾跌到第11名，令他不停質疑自己「我付出的努力不夠嗎？」。幾度自我懷疑後，他決定不要再擔心名次。他跟其他參賽者嘗試創作了一首結合結他、Beatbox、說唱和街舞的抒情歌《尋找 I Find Myself》。Yip sir形容這首作品非具節奏感的主流表演，而是他們表達內心的小品，本來打定輸數無法晉級，最後竟成功「搏下」至排名第七至進入決賽的機會。

他享受《造星VI》給予他創作自由，至少舞台上的幾分鐘是屬於表演者的，「我想給大家看見街舞舞者也可以是專業的表演者。」 比賽其中一段表演在YouTube 上載兩個月內累計有接近六萬人觀看，為決賽項目外，最多YouTube 觀看次數的影片。 這正是由Yip sir 所屬組別，一個結合街舞、Breaking、Popping、鋼管舞、Beatbox和說唱的演出，作品名為《Way of Water》，便是Yip sir 提出用李小龍「Be Water」的哲理來表達放下執着的創作，大獲好評。該組隊友們在路上給他巨大鼓勵，尤其是隊友世界級Breaking 舞者畢佬的從容態度：「又不會死，不要想得那麼嚴重，我們即管試試。」 與這些有深度的夥伴一同創作，是他最感激的禮物。

來日方長 追夢沒有限制

Yip sir 曾經在社區中心的服務對象包括一些熱愛表演的年輕人，他們既努力但又怕被人否定，所以Yip sir 常常開導他們：

你現在不行，不代表你將來不行。 Yip sir

回想自己的經歷，他都曾做過錯誤的選擇，所以他認為年輕人不需要太早鎖定自己的價值：「你20歲遇到任何失敗都不要緊，因為你可以有機會在40歲成功。假設我有80歲的命，我距離60歲還有20年，我還可以重新學習另一個世界的事情。」

Yip sir 參加《造星VI》後經常被人挖苦：即使晉級十強又如何？又不是大富大貴。但他認為人生不是為名利而走的，他難以想像當時沒有辭職參加比賽，他會錯過多少段友誼和成長機會。近來他也成為李幸倪紅館演唱會的表演嘉賓，是次與過去站在紅館表演截然不同——從伴舞，到首次成為表演嘉賓，他感歎心靈滿足感超載。追夢，從來都沒有限制；勇於嘗試，才是關鍵。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：追夢無限期40歲當20歲來活──專訪「造星」十強陳頴業】