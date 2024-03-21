出租家人專訪︱導演劉偉恒佩服曾志偉演技闊　恬妞國語對白成彩蛋

香港溫情電影《出租家人》上周於香港正式上映，電影由劉偉恒執導，曾志偉、恬妞、陳家樂及周家怡主演，講述來自破碎家庭的家聰（陳家樂 飾）與演藝路上懷才不遇的單親媽媽佩怡（周家怡 飾）合作經營一間為顧客提供「出租家人」服務的公司，更誤打誤撞發掘了對演戲興趣濃厚的志光（曾志偉 飾）及包租婆芳芳（恬妞 飾），四人之間展開驚險又離奇的出租生意，彼此亦漸漸建立起家人一樣的關係。早前《出租家人》導演劉偉恒接受《香港01》專訪，分享與曾志偉、恬妞兩位影壇前輩的合作，並為作品帶來的驚喜與感動。



《出租家人》導演劉偉恒早前就新作接受《香港01》專訪。（莫匡堯 攝）

「志偉哥一代嘅製作人唔會滿足！」

劉偉恒導演（Benny）分享《出租家人》的創作原點時，提到昔日在內地拍電影《如果你的世界沒有我》期間，希望拍攝由其他人撰寫的劇本，於是聯合兩位年輕的編劇合作寫成《出租家人》，更表示：「這部電影由寫成、修改到開拍，是我所有戲以來耗時最長的一部。」Benny亦談到創作初期便有幸請到曾志偉主演及監製：「寫成第一稿後，我們找了志偉哥擔任監製，他亦提供不少意見。志偉哥會以監製的角度提出意見，我們的修改次數因此變得頗多，但志偉哥的修改並非為了遷就自己，而是希望整個製作更好。」

劉偉恒導演表示，在曾志偉加入《出租家人》成為監製兼主演後，劇本的修改期長達一年。（《出租家人》電影花絮照）

劉偉恒導演表示《出租家人》是他拍電影以來修改期最長的一部作品。（《出租家人》電影劇照）

劉偉恒感謝作為行業大前輩的曾志偉，對自己作品的看重：「志偉哥是一個相當入心入肺的人，一旦投入製作，他便會不時提出開會。」他笑言志偉哥加入後，琢磨劇本的過程長達一年：「其實整整花了一年時間修改，直至這一稿才決定展開拍攝。」他續指：「志偉哥一代的製作人不會滿足，會修改至開機的一刻，並非因為希望或習慣飛紙仔，而是希望能夠盡善盡美！」

劉偉恒導演表示曾志偉一代的製作人不會滿足，劇本會修改至開機的一刻！（《出租家人》電影劇照）

「曾志偉非常好戲！」

至於曾志偉作為演員，在劉偉恒認為外界一直未看清他的威力：「其實我看《一念無明》看得非常開心，因為我眼中的曾志偉是個非常好戲的演員！但大家只記得他獎門人、扮米奇老鼠聲的形象或者瘋狂喜劇的形象。當然有韓琛，但不要忘記《無間道》已經是20年前的作品！」Benny進一步分析由曾志偉飾演志光的必要性：「志光這個角色需要由喜劇做到正劇，有哭有笑的元素，而該輩份的演員之間亦未有太多合適的人選。」

在《出租家人》導演劉偉恒眼中，曾志偉是一個非常好戲的演員。（莫匡堯 攝）

劉偉恒猶其欣賞曾志偉於《一念無明》的演出。（《一念無明》電影劇照）

劉偉恒表示，曾志偉在《無間道》裡嚴肅且出眾的的演出，已經是20年前的作品。（《無間道》電影劇照）

劉偉恒亦以《出租家人》拍攝現場的效果為例：「我們拍攝期間許多場口也看志偉哥表演，有一場葬禮，台下的臨時演員全部哭成淚人，但明明大家要演戲！正正就是他的威力所在！」最後Benny總括指：「曾志偉的特色在於他可以玩得好盡，譬如以前《精裝追女仔》、《奇謀妙計五福星》，去到《無間道》、《一念無明》他都能夠演繹，我就正正希望找到一個擁有橫跨這種闊度的演員。志偉哥前半部分肯定沒有問題，因為觀眾都料到他會玩，但後半部分則難以估計。」

曾志偉於《出租家人》前後段的角色風格截然不同，劉偉恒表示需要曾志偉一樣演技跨度極大的演員才能演繹。（《出租家人》電影劇照）

恬妞姐國語彩蛋

《出租家人》另一位驚喜亮相的演員恬妞，近年較少於香港銀幕亮相，劉偉恒導演興奮地分享與恬妞合作的因由：「其實是志偉哥提議找恬妞姐參演，當我們考慮請一位女演員與他合作，又希望帶來新鮮感。志偉哥作為一位監製，擁有他個人的眼光。老實說我可能會找一位效果可預料、較保險、曾與他多次合作的演員，但志偉哥會覺得觀眾希望有驚喜，久未合作之餘，亦好一段時間沒有出現在香港觀眾面前。所以恬妞姐是由志偉哥親自邀請演出。」

劉偉恒表示曾志偉親自邀請恬妞參演《出租家人》。（莫匡堯 攝）

恬妞姐於《出租家人》接近全廣東話演出，然而在芳芳臥病在床、詳談與志光經歷的來龍去脈時，卻出現全片唯一一句國語對白，成為《出租家人》的重要彩蛋。劉偉恒導演分享指：「這一句對白是我們在後期製作期間，掙扎最長時間的位置。該段戲在凌晨四點鐘拍攝，在醫院景裡、由恬妞姐將故事娓娓道來，當時大家都很疲累。其實對白全部由廣東話寫成，但說到該句時，她突然間講國語，令我們全部人當場嚇呆！」

恬妞於《出租家人》接近以全廣東話對白演出，唯一一句國語對白成為電影最真情流露的彩蛋。（《出租家人》電影劇照）

雖然恬妞的演出令導演感到意外，但Benny細心思考到芳芳其實作為外省人，以國語演繹個別對白，完全具有合理性。劉偉恒談到恬妞以國語演繹的原因時表示：「恬妞姐當時表示『其實剛剛情緒一到，就覺得講國語先表達得到，所以我都唔知點解突然間轉講國語！』」Benny表示後期剪接期間，分別有國語及廣東話兩個版本，但所有看過片段的工作人員也認為應該使用國語版本：「因為最好看、最真情流露，亦最符合恬妞本人以至角色。」