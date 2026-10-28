趙薇專訪｜首談人生巨變不執著回歸幕前　女兒性格「自閉」難入行

在10月20日專訪之前，我與趙薇已有過幾面之緣。無論是她在2010年產後約一個月現身國際知名髮型設計大師Kim Robinson（金羅敏申）的畫展開幕禮，還是同年10月出席奢華品牌新店開幕派對，亦或是2019年她在「阿哥」李南星牽線下，將法國自家酒莊紅酒引進新加坡，每一次訪問，趙薇都令人印象深刻——她自信、有主見，談起熱愛的事物，眼裏總是閃爍着光芒。



時隔七年再度面對面，趙薇依然是那個事事有想法的「小燕子」，卻也多了幾分歲月沉澱後的温柔。在《聯合早報》半小時專訪裏，她侃侃而談自己的生命體悟，分享慢下來後純粹的快樂。如今的趙薇，不再一味追求宏大目標或重大成就，而是學會了從細微處感知生活本質。

2010年趙薇產後約一個月出席國際知名髮型設計大師Kim Robinson的畫展開幕（左）；2019年在李南星牽線下，將法國自家酒莊的紅酒引進新加坡（中）；三人是相識多年的老友。（聯合早報）

當下即為「黃金時代」

那天的訪問在金羅敏申髮廊進行，話題自然從金羅敏申的「黃金時代」（The Golden Age）髮型秀聊起。趙薇談及對「黃金時代」的定義時感慨，小時候總以為黃金時代在未來，待有了年紀，又突然驚覺是不是已經錯過了。

其實很多人並不準確知道，什麼才是屬於自己的黃金時代。往往要過了很久，回首過去時，好像才覺得某個至高的閃光點是所謂的『黃金時代』。但身處其中時，大部分人是沒有覺知的。

與其在期盼與追憶中徘徊，不如活在當下。她認為，最簡單的方法，就是將目前所擁有的生活、時間與機遇，都視為自己的「黃金時代」，唯有如此，才能真正珍惜眼前的一切。

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前幾年的新冠疫情打亂了全球步伐，趙薇在那幾年選擇順應節奏，放慢腳步。她坦言：「疫情期間，大家突然從高強度的工作模式，變成有很多屬於自己的時間。其實這在中國是挺難得的一件事，因為大家太容易被捲入忙碌的工作和瘋狂的競爭之中。」

她笑言自己大概不是「對抗型人格」，覺得人應該學會接受生命給予的安排。那段時間，她通過旅行、閲讀，體會適合當下年齡的生活態度，並將其視為非常珍貴且重要的自我沉澱期。

也正是在那段日子裏，趙薇發掘到日常的純粹與美好。她說：「要說最大的收穫，就是現在很多小事都能讓我感到快樂。以前總覺得，有些事不夠大、不夠重要，好像沒什麼值得慶祝的；但現在面對一些微小的事，反而會覺得它很重要、很讓人快樂，甚至覺得那才是生命的本質。」

人生不必迎合他人標準

面對起伏與變化，她看得清醒且透徹，認為每個人一生當中都會遇到大大小小各種問題，「而且最大的問題是，這些問題是沒有終止的。不代表我今天越過了這個問題，後面就不再出現問題了。」她笑言，童話故事裏總說王子和公主從此幸福地生活在一起，「但等我們長大了都懂，後面的事情麻煩更多，這其實就跟人生一樣。」

她坦言，有時即便付出巨大努力去接近預想的目標，現實也未必能百分百如自己所願，因為一切都在微妙地變化着。正因未來不可控，她常常勉勵自己與身邊人，與其為未知焦慮，不如專注眼前的生活。

約半年前，趙薇邁入50歲。古人云「五十而知天命」，她卻笑言：

我好希望能『知天命』，但我其實不知道。就算有人說他知道了，我覺得他才剛說完，過兩天又會出現他不知道的事。為什麼？因為人生無常，真的是一直在修煉。

站在今天這個節點回看過去，她更看重傾聽自己內心的聲音，並視之為人生的一種成長與進步。在她看來，人來到這個世界，最重要的不是去迎合別人的標準，而是好好去體驗屬於自己、獨一無二的人生。

趙薇（右一）近幾年四處旅行，照片攝於昆明海晏村。（微博@趙薇）

若能與三四十歲的自己對話，趙薇會說些什麼？

她若有所思地笑了笑，坦言雖然很想給那時的自己一些建議，但人生的每個階段，都有必須親自去經歷和承擔的課題；即便現在有了更多經驗，也無法替過去的自己避開彎路：

如果非要給一個共同的建議，那就是——不要覺得過去很美好，也不要覺得未來更美好，其實你能擁有的只有此時此刻。

自由就是拿得起放得下

每個人都向往自由，但趙薇對自由的見解，或許與你我不同。

2026年7月初，她在微博引用了宗薩蔣揚欽哲仁波切關於「自由」的一句語錄：「You think freedom means doing anything you want, but real freedom is not being driven by anything.（你以為自由是想做什麼就做什麼，但真正的自由是不被任何事物所驅使。）」

趙薇2026年7月初在微博引用宗薩蔣揚欽哲仁波切關於「自由」的語錄。（微博@趙薇）

被問及當時分享這句話的心境，她說：「這其實是我老師說的一句話，我覺得他說得特別有道理。」她進一步解釋，大家對自由常有很多想象，總覺得沒人管、為所欲為、不管不顧便是自由，但其實那種「自由」往往是有代價的。

趙薇認為，這句話背後的深意在於，真正的自由是不被任何東西束縛。她舉例說，當你特別愛一個人或特別執着於一件事時，往往也最容易因此受到傷害。若想達到身心的自由，或許學會不把一切抓得太緊，反而能在各種關係中處於最舒服自在的狀態。

對她而言，真正的自由便是凡事拿得起也放得下，將一切看得雲淡風輕。她亦坦言：「我很努力地在學習，如何去面對一直在變化的生活。」

試水AI影視盼與阿哥合作

趙薇幾乎沒看過真人短劇，但她在受訪時透露，自己最近看了一兩周的AI（人工智能）短劇。「我覺得拍得很好，我是從學習的角度去看的。很多新事物都有它存在的道理，應該去了解一下，反正又沒有什麼成本。」目前，她也正在積極佈局AI影視賽道。

早在十多年前，趙薇便已走向幕後，執導與監製的影視作品包括2013年電影《致我們終將逝去的青春》，2019年電影《兩隻老虎》，以及2020年網絡劇《誰都渴望遇見你》等。即便這幾年淡出公眾視線，她對影視的熱忱未減，私下仍會參與幕後工作，創作劇本：

到後來發現，還是得自己去走這條路，要不然總是在等一個合適的劇本，是很累的一件事。

至於創作劇本，則是為接下來的AI影視劇做準備。她表示，目前正與朋友嘗試用AI技術製作短片和電影，一切還在起步階段，「它也許不能成為絕對主流，但肯定是（影視）賽道的一部分。」

她直言，除了給傳統影視生態帶來衝擊，AI對後期製作的影響同樣很大，並感嘆「當人的訊息量越大，耐心就會變得越少」。她也認為，AI短劇可能比真人短劇更具殺傷力，因為拍攝真人短劇仍需在服化道上砸錢，而AI卻能將小說和劇本里的文字還原得更加精準。她讚歎道：「現在中國的AI劇，有的真的非常好看。」

趙薇十多年前已開始從事幕後工作。（微博@趙薇）

儘管AI影視是大勢所趨，甚至已登陸中國衛視黃金檔，但不少觀眾依然對此抗拒，認為AI無法傳遞人類的真實情感。趙薇卻從母親身上得到不同的啟發：「我通過我媽發現，這好像不是問題。看她最近都沒太找我，就問她在忙什麼，結果她在看AI短劇，還說很好看。我問為什麼好看，她說裏頭的人都好漂亮。」

談及接下來的影視計劃，繼過去邀得李南星參演她監製的《誰都渴望遇見你》後，兩人會否再有合作？

趙薇表示，非常希望能與阿哥、新加坡團隊有更多在影視創作乃至AI領域的合作。「因為大家語言相通，認知也沒有巨大差別，其實很容易共同喜歡上某一部劇或某個作品。如果能夠一起做，我覺得會是更加豐富的一件事。」

至於是否仍嚮往幕前聚光燈下的生活，她覺得一切順其自然，並沒有設定明確目標，或是非要回到過去的狀態，「因為我覺得這些並不重要。我什麼都嘗試過了，現階段對我來說，去一些沒去過的地方，或許是更重要的人生體驗。」

笑稱16歲女兒是「老闆」

趙薇於2010年在新加坡鷹閣醫院誕下女兒「小四月」黃新，轉眼小四月已是亭亭玉立的16歲少女。

談到母女相處模式，趙薇笑稱女兒是「老闆」，自己則是「員工」。至於家裏是否都由女兒說了算，她表示，只要女兒沒做錯，自己都會在最大程度給予尊重，因為孩子也不會提特別離譜的要求，「我本身也不是一個喜歡所有人都聽我話的人，所以我覺得她樂於拿意見很好。」

據悉，小四月目前在瑞士一所寄宿學校就讀。趙薇透露，跟許多家庭一樣，女兒只要一放假就會陪伴在她身邊。被問及看着女兒慢慢獨立成長，身為母親最感欣慰的是什麼，趙薇卻坦言自己是「擔憂多過欣慰」，因為伴隨長大而來的，是每個人都必須獨自面對的考驗。她感慨「人不可能沒有考驗，永遠lucky（幸運）」，人生這堂課一旦開始，便充滿未知與挑戰，所以她只能選擇放手與祝福，讓女兒去走屬於自己的人生旅程。

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當女兒遇到挫折時，趙薇雖然會很想出手相助，但也深知大部分人終究得學會「自己跌倒，自己爬起來」。她表示，即便旁人給出再多建議，倘若孩子沒有親自踩過坑、受過挫，那些金玉良言也難以化為己用；唯有自己親身經歷過，才能真正領悟並銘記。

對於小四月的期許，她只希望女兒能成為一個善良、心胸開闊的人：

因為只有心胸越開闊，才越能夠接納萬事萬物，其實這樣就夠了。

如果小四月未來想當藝人，趙薇毫不猶豫地表示，只要在不傷害他人，最好還能幫助他人的前提下，女兒做什麼自己都會支持。

至於女兒是否有入行的意向，趙薇笑着擺擺手說：「隨着年齡的增長，我越來越覺得她可能幹不了（這行），哈哈！」她透露，女兒正處於非常害羞的青春期，遇到陌生人甚至會立刻開啟「自閉」模式，「所以她特別羨慕那些善於表達，能在公眾場合又唱又跳的人。哪怕是在跟朋友相處的圈子裏，她都很羨慕那些社交能力很強的同學。」

那女兒會否因媽媽的名氣太大而感到困擾？趙薇聞言打趣道：「她應該覺得我能不能名氣再大一點吧？哈哈，開玩笑的！」

選擇讀書旅行做劇

10月20日傍晚6時許，金羅敏申髮廊外除了大批媒體，還有一票想一睹趙薇風采的影迷。他們有的來自趙薇家鄉安徽蕪湖，有的在本地工作；甚至還有一名男影迷單槍匹馬從中國千里迢迢飛來，只為見偶像一面。

趙薇透露，活動前一天她也碰到了一名專程從新西蘭飛來的粉絲，「我挺感動的，他給我寫了很厚的信，關鍵是他拿了幾張合照過來，裏頭是二十幾歲、三十幾歲和四十幾歲的我，在不同年齡段跟他拍的照片。」

面對粉絲跨越千里的守候，她除了表達真摯的感謝，也希望大家能把重心放回各自的人生：「我覺得也沒必要這樣等，因為有的人到了某個階段，可能突然想過某種生活，就選擇消失了。對於生活方式，我們都有很多種獨屬於自己的選擇，誰知道我的選擇是什麼？」

至於趙薇下來的「選擇」，她想了想說：「還是好好生活、好好看書、好好旅行，並且去做一些劇吧。（會參與演出嗎？）幕後的。」

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