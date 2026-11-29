中國演員檀健次憑律政電影《震耳欲聾》中的律師一角，奪得第二屆新加坡金獅大賞最佳男主角獎。



檀健次上台領獎時分享揭曉獎項前的小插曲，透露坐在身旁的尹正也十分緊張：

他捏著我的腿，搞得我的心臟都快跳出來了。

他繼而說，很榮幸能帶着《震》來到獅城，與眾多優秀的華語電影創作者交流、學習，並獲得演技上的肯定，也期許自己繼續用作品說話，把更多動人的故事帶給觀眾，「我會繼續努力，謝謝大家。」

檀健次憑律政電影《震耳欲聾》中的律師一角，奪得第二屆新加坡金獅大賞最佳男主角獎。（聯合早報）

同獲提名的還有台灣演員林柏宏（《96分鐘》）、中國大陸演員肖戰（《得閒謹制》）、新加坡演員許瑞奇（《好孩子》）和台灣演員張孝全（《深度安靜》）。

《震》2025年10月在香港、新加坡公映。檀健次飾演出身聾人家庭的年輕律師李淇，因聾人女孩張小蕊（蘭西雅飾）上門求助而捲入一宗「龐氏騙局」。檀健次把角色的世故與掙扎拿捏得當，幾處情緒轉折處理得自然，片中的手語表演也相當流暢。

檀健次允諾，得獎後仍會繼續努力。（聯合早報）

李思潼當雙獎得主

本屆金獅大賞最佳女主角獎花落中國電影《給阿嬤的情書》李思潼之手。

李思潼首度演戲便擔綱女主角，飾演有情有義的房東謝南枝，是貫穿全片的靈魂人物。她8月憑此片獲頒第21屆中國長春電影節最佳女演員獎，也入圍11月舉行的金雞獎最佳女主角獎。

《給阿嬤的情書》李思潼拿下金獅大賞影后和最佳新人獎。（聯合早報）

李思潼難掩激動情緒，在台上一度背過身拭淚。她說，自己這次是抱着平常心來參加頒獎典禮，上一次來新是為了宣傳《給阿嬤》，沒想到不知不覺間，這個角色已陪伴自己走了很長一段路。

她感慨，這段經歷放在漫長的演員生涯中，或許只是一小段路，但對初入社會工作的她而言，彷彿已經走了很久很久。她感謝這個角色將自己帶到金獅大賞的舞台，也感謝觀眾、親友，以及一路給予她鼓勵的演藝圈前輩。面對這份肯定，她以「路漫漫其修遠兮」自勉，表示會心懷感恩，繼續努力。

《給阿嬤的情書》三演員一起拿最佳新人獎

《給阿嬤》三名演員李思潼、王曉慧和王彥桐齊獲最佳新人獎，三人中唯一到場的李思潼在台上領獎時一度哽咽。她在後台受訪時說，提及兩名小夥伴，昔日一起拍戲的畫面頓時湧上心頭，讓她感慨萬千。被問及會如何向兩人報喜，她笑說：「他們應該會在我說之前就先刷到（社媒）了。」由於三人各有行程，暫時無法相聚慶祝。

談及接下來想挑戰的角色，李思潼透露自己對動作戲尤其感興趣，每次觀看這類電影都覺得熱血沸騰，希望有機會一展身手。《聯合早報》記者提議她向此次金獅大賞終選評審團主席、以打女形象出道的惠英紅取經，她隨後也透露，確實想跟紅姐合作。

她在後台被問及連獲兩獎的感受，笑說：

很開心，感恩。

《給阿嬤》拿下最佳電影、最佳導演、最佳女主角和最佳新人獎共四獎，是本屆金獅大賞的最大贏家。

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最佳女配角劉蕾克服「恐飛」來新

憑《翠湖》拿下最佳女配角獎的劉蕾透露，自己有飛行恐懼症，此次是她第一次來新加坡，沒想到就在這裏拿下人生第一座表演獎項，而且是由自己非常喜歡的演員謝君豪頒發，意義非凡。

自稱是「老演員」的劉蕾說，自己演了很多年戲，這座獎項對她而言是一大鼓勵，她認為自己在表演上仍有不少進步空間，會繼續努力。

最佳男配角尹正讚年輕頒獎典禮有個性

最佳男配角獎由《得閒謹制》的尹正獲得。他回憶，當時是同事告知他，自己飾演的「鬼子」入圍了。得知金獅大賞是新加坡一個年輕的電影獎項，他便決定無論如何都要來一趟。

尹正認為，或許正因為金獅大賞年輕，所以特別有個性。他視這座獎項為演藝事業的一個新起點，也是對自己這些年演藝生涯的一個交代，並感謝《得》台前幕後的工作人員。

最佳男配角尹正說，或許正因為金獅大賞年輕，所以特別有個性。（聯合早報）

《好孩子》奪年度新加坡華語電影獎

新加坡電影《好孩子》拿下年度新加坡華語電影獎，導演王國燊與演員洪慧芳、許瑞奇一同在後台受訪。許瑞奇在台上發言不多，被問及還有什麼想補充的，他笑言這是屬於導演的獎項，還打趣說導演換了新髮型，看來早已做好領獎的準備。

洪慧芳對於新加坡有了自己的華語電影盛事感到高興，也寄望金獅大賞越辦越好、越辦越有規模。她笑說：「人家有金馬、有金雞，我們就來個金獅，那也不錯！」

談及三人是否有望再續合作緣，他們持開放態度，認為只要有機會、有好的故事，便有望再度攜手。

新加坡電影《好孩子》團隊洪慧芳（左起）、導演王國燊和許瑞奇上台領取年度新加坡華語電影獎。（聯合早報）

李香凝代父領獎

特別貢獻獎頒給已故傳奇武術巨星李小龍，由女兒李香凝代父領獎。

李香凝說，11月27日正是父親的冥誕，很難想象父親已離世53年，因為他的精神至今仍熠熠生輝，引領著後人。她感謝金獅大賞給予父親這份殊榮，也讓她有機會擔任評審，參與這個美好的夜晚。

2026年第二屆金獅大賞得獎名單

最佳電影：《給阿嬤的情書》

最佳導演：藍鴻春《給阿嬤的情書》

最佳劇本：蘭曉龍《得閒謹制》

最佳男主角：檀健次《震耳欲聾》

最佳女主角：李思潼《給阿嬤的情書》

最佳男配角：尹正《得閒謹制》

最佳女配角：劉蕾《翠湖》

最佳新人：李思潼《給阿嬤的情書》、王曉慧《給阿嬤的情書》、王彥桐《給阿嬤的情書》

年度新加坡華語電影：《好孩子》

年度亞洲電影（非華語）：《國寶》

特別貢獻獎：李小龍

最佳造型設計：李宙《長安的荔枝》

最佳美術設計： 李淼《刺殺小說家2》

最佳原創電影歌曲：《廟堂之外》／《長安的荔枝》

最佳原創電影音樂：侯志堅、黃偉哲《96分鐘》

最佳音效：Narubett PEAMYAI、Elwin T、陳維良、杜均堂《96分鐘》

最佳動作設計：谷軒昭、黨山鵬《鏢人：風起大漠》

最佳視覺效果：李帥、魏明《刺殺小說家2》

最佳攝影：張東亮《鏢人：風起大漠》

最佳剪輯：胡希切勒斯基、沈可尚、陳曉東《深度安靜》

最佳動漫電影：《浪浪山小妖怪》



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