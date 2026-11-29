漫威影業年度壓軸鉅作《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）即將於 12 月 16 日正式登陸香港大銀幕，隨著官方陸續公開角色海報以及終極預告片，全球影迷也開始逐格分析畫面，試圖找出漫威尚未公開的驚喜角色。



而若你放大看先前官方公開的角色海報，就能發現竟藏有疑似與「蜘蛛俠」有關的線索。

《復仇者聯盟5：末日降臨》官方海報上的哨兵機械人身上驚見「蜘蛛網」（《復仇者聯盟5：末日降臨》海報）

哨兵機械人身上驚見「蜘蛛網」！

在先前漫威影業公開的多張角色海報中，除了各位超級英雄之外，背景中也出現了《變種特攻》系列的經典敵人「哨兵機械人」。

若仔細放大圖片觀看，便能發現這些哨兵機械人的頭部、頸部以及胸口等位置，似乎都附著大量絲狀物，而這些絲狀物的外觀，與蜘蛛俠所射出的蜘蛛絲相當相似。

多方爆料指向初代蜘蛛俠杜比！

而海外爆料人士 SukunaOnFN 近日也在社群平台 X 上透露：「有一件關於《末日降臨》中哨兵機械人的事情，是許多人沒有理解的，那就是變種特攻利用哨兵機械人協助他們攻擊其他星球。而在針對杜比麥奎爾所在宇宙發動的攻勢中，也動用了這些哨兵機械人。」

這邊解釋一下這位爆料人士所指的意思。簡單來說，因為「宇宙對撞」的關係，各個多重宇宙最先想到守護自己宇宙的方式，就是摧毀對方的宇宙。而變種特攻所在的宇宙就使用了哨兵機械人去攻擊其他宇宙，這也解釋了為什麼部分哨兵上會有蜘蛛網的緣故，可能是它們曾與其他宇宙的蜘蛛俠對抗過。

杜比麥奎爾會回歸《復仇者聯盟5》？（《蜘蛛俠3》劇照）

只是不知道什麼原因，到了《末日降臨》後面，哨兵遭到了末日博士的控制，變成了他的武器。

而事實上，早在數個月前，知名影視爆料人士 Daniel Richtman 就曾透露，《復仇者聯盟5：末日降臨》的電影開場，將涉及福斯《變種特攻》宇宙與森雷美版《蜘蛛俠》宇宙之間的宇宙對撞。

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