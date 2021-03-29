【蜘蛛俠3】湯賀蘭率先劇透其弟角色　兼踢爆兩人在戲中有對手戲

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-29 22:00

由湯賀蘭（Tom Holland）及Zendaya主演的《Spider-Man: No Way Home》（台譯：《蜘蛛俠：無回之戰》），電影的主體拍攝剛完成，但「蜘蛛俠」湯賀蘭已經忍不住踢爆弟弟Harry Holland戲中的角色。

《Spider-Man: No Way Home》的主體拍攝已經完成。（Spider-Man: No Way Home News Twitter 圖片）

湯賀蘭早前接受外媒《Collider》訪問，除了談到他Apple TV+的新作《Cherry》（台譯：《迷途之心》）外，還談到其弟弟Harry Holland在《Spider-Man: No Way Home》的演出。

有外國傳媒早前在片場拍到21歲的Harry Holland有份參加《Spider-Man: No Way Home》的拍攝。（Twitter 擷圖）

湯賀蘭先解釋Harry Holland加入劇組的原因竟然與一次燒烤有關，他稱：「這是我們的主意，當時剛開始拍攝了數星期，而我們在我家中燒烤，當時導演Jon Watts到在這裡。」湯賀蘭續表示，當時Harry問導演：「我一開始已經在這裡，你打算甚麼時候把我放到電影？」

沒想到導演Jon Watts真的有此打算，並提供了一個完美的主意。湯賀蘭憶述導演的說話：「那就讓他成為打劫銀行的劫匪，然後我需要捉住他，這確實非常有趣。」