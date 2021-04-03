「Marvel之父」生前未發行漫畫拍真人版電影　吳宇森將擔任監製

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-03 15:30

「Marvel之父」Stan Lee在2018年11月12日美國離世，但由他創立的Marvel超級英雄，其中包括蜘蛛俠、鐵甲奇俠、雷神及奇異博士等，至今仍風靡全球。近日有外媒報道，他其中一個鮮為人知的漫畫角色亦即將拍成真人版電影，還找來曾與湯告魯斯（Tom Cruise）合作的本港著名導演吳宇森監製。

吳宇森將聯同Graphic India行政總裁Sharad Devarajan、POW! Entertainment行政總裁 Gill Champion及Lori Tilkin聯合製作《Monkey Master》真人版電影。（IMDb 圖片）

據外國傳媒《Variety》報道，Stan Lee生前曾與Graphic India行政總裁Sharad Devarajan合作開發全新漫畫系列，可是Stan Lee在2018年離世後，這部漫畫被迫擱置。然而據報道指出，這部從未發行的漫畫，將會拍成真人版電影，並找來《英雄本色》導演吳宇森執導，看來漫畫未能完成的結局，或可以在大銀幕上看到。

吳宇森執導的《職業特工隊2》，當年電影收獲超過5.4億美元全球票房。（IMDb 圖片）

這部從未發行的漫畫名為《Monkey Master》，故事以大家熟悉的小說角色孫悟空為靈感來源，講述一名紐約的考古學家Li Yong（暫譯：李勇）發現一個關於中國傳奇孫悟空的古老預言，而這預言把他帶到印度，Li Yong在當地發現了一種神秘力量，並把他變成現實世界的超級英雄「Monkey Master」。

未知湯告魯斯會否有機會成為「Monkey Master」的主角呢？（IMDb 圖片）

Stan Lee曾在2016年透露《Monkey Master》的計畫，當時他表示：「我一直都對中國及印度的文化如此著迷，兩國的文化充滿豐富的哲學、傳統及道德觀念。我寫個無數個不同國籍的超級英雄，我甚至創造出其他星球或星系的超級英雄，而『Monkey Master』獨特之處在於這角色是與神話結合而成的現代版超級英雄，他的超群武藝及超能力將風靡全球粉絲。」

《Monkey Master》是一部從未發行的漫畫，由「Marvel之父」Stan Lee及Graphic India行政總裁Sharad Devarajan聯合創作。（Graphic India 圖片）

真人版《Monkey Master》將由Sharad Devarajan聯同吳宇森擔任監製，兩人都發聲明確認此事。後者稱：「我一直都想拍一部關於孫悟空的電影，但一直苦惱如何以新方式呈現。」他續指出，如今可以透過Stan Lee的獨特故事探討這位傳奇角色：「Stan Lee的故事如此獨特，故事糅合了神話人物及它從未探索的印度之旅。電影集合了我喜歡的元素，偉大的角色、動作及冒險。我很高興能與Sharad及Gill合作，把Stan這個全新超級英雄帶到大銀幕。」

其實在2019年時，吳宇森在出席夏威夷國際電影節接受終身成就獎時，曾經提到自己拒絕過Stan Lee的邀請，當時他認為自己「沒有天份」去執導超級英雄電影。