【Marvel】12角色全新概念圖網上流出　紅女巫續以劇集造型亮相

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-03-30 22:00

全球去年飽受新冠肺炎衝擊,當中包括電影業,其中Marvel Studios繼2009年後,在去年一整年間沒有推出任何電影作品。雖然未知最終會否再次受疫情影響而延期,但目前Marvel Studios將在今年推出4部電影及6部劇集,合共10部影視作品。近日網上流出Marvel電影宇宙(MCU)全新的概念圖,當中包括多個全新角色。

《WandaVision》取替《黑寡婦》揭開MCU第四階段的序幕。(《WandaVision》劇照)

Marvel Studios因受到新冠肺炎衝擊,除了在去年未能推出任何電影作品外,更被迫延遲多項拍攝工作。直到一月中,Marvel Studios正式推出迷你劇《WandaVision》,取替《黑寡婦》(Black Widow)揭開MCU第四階段的序幕。

《黑寡婦》數度改期後,目前定於今年7月上映,網上串流平台及院線同步上映。(《黑寡婦》劇照)

近日網上流出Marvel電影宇宙的角色造型概念圖,其中在《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)一欄,除了有官方公布會加入戰圈的紅女巫及「美國小姐」America Chavez外,還有一位新女角出現,目前粉絲猜測這位新角色是粉絲期待而久的女巫Clea。甚至在去年初,有外媒稱Marvel Studios將找來Lady Gaga飾演,但至今一直沒有新消息。

多張關於《奇異博士2》的角色造型照流出。(《復仇者聯盟3:無限之戰》劇照)

Clea在Marvel原著漫畫一直都是奇異博士的重要角色,是一位「黑暗次元」的魔法師,還是首集反派「多瑪姆」姐姐Umar的女兒。在某此原著漫畫,Clea與奇異博士曾經成為夫婦。

據了解,Clea將在《奇異博士2》亮相。(Marvel Comics)

除了《奇異博士2》的概念圖外,還有正在拍攝,並會在今年底上線的《Hawkeye》。除了有已知的鷹眼、Kate Bishop及將會客串的「二代黑寡婦」Yelena Belova外,還有首次出現,由Alaqua Cox飾演的Echo,有外媒早前傳出消息,指Marvel Studios會為這角色推出全新個人劇集。

《Hawkeye》都有角色造型照流出。(《復仇者聯盟》劇照)

另外,還有另一部同在今年底上線的《Ms. Marvel》,除了女主角Ms. Marvel外,還有一位神秘角色出現。目前有網民猜測是由美國童星Aramis Knight飾演的Kareem/Red Dagger。據了解,這批概念圖是由一間玩具廠流出,故未能百分百肯定這些造型會跟MCU一模一樣。

Ms. Marvel將由加拿大女星Iman Vellani飾演。(官方圖片)