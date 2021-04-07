《毛俠2》陳逸寧做單親媽媽　唐貝詩：演道友被導演要求減足20磅

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-07 20:45

2018年香港首部以保護動物為題材的電影《毛俠》推出續集《毛俠2》，今午（7日）舉行發布會，唐貝詩、陳逸寧、陳達仁、李亦喬都有份出席。

《毛俠2》今日舉辦電影發布會。（陳順禎 攝）

問到唐貝詩今次在《毛俠2》中的角色時，她回應：「我角色係一個道友，因為吸毒嘅關係，所以會流落街頭，喺呢個情況底下鍾意咗啲動物，佢哋會同自己建立咗感情，同埋要好瘦好瘦好瘦，導演都有同我講要減20磅，唔要有肌肉同健康瘦，要唔健康嘅瘦。我都有話吓，我咁辛苦健身要我冇晒啲肌肉，不過朋友同我講唔緊要，因為肌肉有肌肉記憶，3個月內做返運動就會返嚟架喇。其實我都唔會咁快減肥嘅，應該會喺部戲開拍前2個月慢慢開始減囉，冇理由4、5個月唔食嘢架嘛。」

唐貝詩自言超愛小動物，自己本身有領養2隻貓貓，一隻19歲、一隻20歲，大讚佢哋好叻，可惜現時已過世，開心可以陪足自己20年。（陳順禎 攝）

講到現時有較多幕前演出作品，唐貝詩回應：「啱啱做完舞台劇《戀上12星座》，其實都幾遺憾，原本上年4月公映，因為疫情關係一推再推，最終改為Facebook網上播，本來做5場變相少咗好多觀眾，加上大家睇時未必會專心，一齊食飯睇戲咁睇就覺得好可惜，希望有機會可以再做。」

唐貝詩講明會努力經營YouTube Channel。（陳順禎 攝）

事實上唐貝詩一直擁有個人YouTube Channel，近日發布了一條新片，但翻看影片清單發現上一次更新已是4年前，她笑言：「而家係想經營返YouTube，因為之前都忙拍戲、做戲，我真係好鍾意做戲，但而家工作量較少，我自己又好鍾意旅行，而家又冇得旅行所以就去咗長洲Glamping（豪華露營）囉，同埋多咗時間都想玩下剪片擺上YouTube。（條片你自己剪？）係啊自己剪架，我都係睇片學，而家啲software（軟件）好易用，iPad都剪到。（下條片會講咩？）會想去試下露營車，因為未試過，或者拍一啲食嘢嘅分享，早前都搞咗個生酮曲奇，都可以同大家分享下又可以講下創業。」

陳逸寧表示暫時未考慮會領養或養小動物，現時會想將時間擺在囝囝身上，又唔想因為咁而冷落到小動物。（陳順禎 攝）

至於上次在《毛俠》演漁農自然護理署政府部門人員的陳逸寧，今次再有份演出《毛俠2》，陳逸寧表示：「角色有唔同，上次做漁護署嗰邊，今次反而做返動保團體，暫時知道個角色係單親媽媽去咗做動保，詳細內容就未確定，未睇劇本。」而問到首次同唐貝詩合作有咩感受時，陳逸寧笑言：「雖然我哋係首次合作，但上次見面時就好似一見如故咁，交換晒電話，佢都有邀請我睇佢套舞台劇，嚟緊我都有套《二次人生》做譚耀文老婆，我都會叫Lydia（唐貝詩）去支持我架。」

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