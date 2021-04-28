《真三國無双》導演周顯揚為廣東版花心血　「點譯雜碎都諗好耐」

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由周顯揚執導兼監製、杜致朗編劇兼監製的改編遊戲電影《真．三國無双》，昨日（27日）舉行首映禮，演員古天樂、姜皓文、張建聲等都有出席。導演周顯揚及監製杜致朗接受《香港01》訪問表示，電影由拍攝到上畫，經歷3年時間，有血有淚。

周顯揚、杜致朗出席首映，喜見有不少人到來支持。（陳順禎　攝）

剛生完第二位千金的監製杜致朗，昨晚是產後首次出席公開場合，回想籌拍《真．三國無双》，她形容是一把汗一把血地湊大它，所花心力少不過湊小朋友。「好開心見到今日很多人來支持，好耐冇見過咁多人，希望香港觀眾會鍾意套戲。」

演員古天樂、姜皓文、張建聲、王梓軒都有出席首映。(陳順禎　攝)

為了廣東話版，導演周顯揚都花足心思泡製，除了找來視帝黎耀祥配曹操，自己都有落場聲演劉備，不過最花時間是廣東話對白，如何做到貼地得來又不失原著氣勢。「句白都親自去執，好多都要重新寫過，好似打機時呂布鬧人的名句︰『雜碎』，到底點譯好？有諗過沿用『雜碎』或者『廢柴』，最後決定用『你班嘍囉』，比較適合個背景。」

電影順利上畫，問到會否開拍續集，導演周顯揚坦言唔敢諗住︰「過程太辛苦，未敢諗住，自己仍有很多題材想拍，其中一個已經進行中，稍後會有公布。」

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