林明禎IG自爆來港隔離拍陳詠燊新戲　「淨係同我講廣東話唔該」

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大馬女神林明禎近年都要拍港產片，《救殭清道夫》在戲末只得一句對白，到了今年上映的熱血電影《一秒拳王》對白多了一大半，似乎提起了她繼續拍香港電影的心，加上她一向受香港粉絲歡迎，有消息指出她應該正準備再度在港拍戲。

大馬女神林明禎又拍港產片喇！（林明禎IG）

從林明禎IG的限時動態可見，她在食無花果多士，再加上一份劇本，雖然她遮了下方編劇／導演的名字，但在加上角仍可清楚見到陳詠燊的名字，而她則寫下「現在起，請只跟我說廣東話，淨係同我講廣東話唔該，Only Cantonese from now on thx」，更有在最低寫下隔離第7日。加上在首頁已經見到林明禎寫下不少筆記，相信她在今部戲中將會有不少對白。

林明禎早前在《一秒拳王》中飾演「大笑瑜伽」老師，仲有唔少對白！（電影公司提供）

林明禎遮唔晒導演個名，右上角仲可以見到陳詠燊的名宇。（林明禎IG）

雖然林明禎遮唔晒導演個名，加上早前陳詠燊都有在個人IG曾經上傳過劇本的照片，兩份劇本同樣寫有「20210523」的日子，再者陳詠燊在該發文寫下「第一次演員圍讀。今次，得到了全員Dream casts，無比感恩。感謝每一位的參演，感謝電影公司的支持。期待。」再加上「得到你們的參演」、「幾辛苦都值」、「籌備中」等hashtag，而且彭秀慧和凌文龍都有讚好及留言，相信陳詠燊繼《逆流大叔》後第2次自編自導，會再拍套好戲給影迷。

陳詠燊本來都有出po，不過似乎現時已經刪除。（陳詠燊IG）

陳詠燊表示：「幾辛苦都值。」（資料圖片）

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