林明禎IG自爆來港隔離拍陳詠燊新戲　「淨係同我講廣東話唔該」

撰文: 沈洛嘉 最後更新日期: 2021-05-07 14:30

大馬女神林明禎近年都要拍港產片,《救殭清道夫》在戲末只得一句對白,到了今年上映的熱血電影《一秒拳王》對白多了一大半,似乎提起了她繼續拍香港電影的心,加上她一向受香港粉絲歡迎,有消息指出她應該正準備再度在港拍戲。

大馬女神林明禎又拍港產片喇!(林明禎IG)

從林明禎IG的限時動態可見,她在食無花果多士,再加上一份劇本,雖然她遮了下方編劇/導演的名字,但在加上角仍可清楚見到陳詠燊的名字,而她則寫下「現在起,請只跟我說廣東話,淨係同我講廣東話唔該,Only Cantonese from now on thx」,更有在最低寫下隔離第7日。加上在首頁已經見到林明禎寫下不少筆記,相信她在今部戲中將會有不少對白。

林明禎早前在《一秒拳王》中飾演「大笑瑜伽」老師,仲有唔少對白!(電影公司提供)

林明禎遮唔晒導演個名,右上角仲可以見到陳詠燊的名宇。(林明禎IG)

雖然林明禎遮唔晒導演個名,加上早前陳詠燊都有在個人IG曾經上傳過劇本的照片,兩份劇本同樣寫有「20210523」的日子,再者陳詠燊在該發文寫下「第一次演員圍讀。今次,得到了全員Dream casts,無比感恩。感謝每一位的參演,感謝電影公司的支持。期待。」再加上「得到你們的參演」、「幾辛苦都值」、「籌備中」等hashtag,而且彭秀慧和凌文龍都有讚好及留言,相信陳詠燊繼《逆流大叔》後第2次自編自導,會再拍套好戲給影迷。

陳詠燊本來都有出po,不過似乎現時已經刪除。(陳詠燊IG)

陳詠燊表示:「幾辛苦都值。」(資料圖片)

點擊下圖逐格睇林明禎性感靚相!