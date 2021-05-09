超越｜42歲李晨扮17歲中學生　網民︰60歲女人都能演18歲女生

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-09 13:08

內地電影《超越》由鄭愷、李晨、金靖等人主演，電影講述曾獲獎無數的「百米飛人」郝超越（鄭愷 飾）在經歷人生轉型之後陷入低谷，後跟昔日摯友再聚被喚醒熱血回憶重新振作，實現自我超越的故事。

李晨今年已經42歲。(李晨微博圖片)

《超越》近日發布預告後即時引起熱話，因為當中一幕問到戲中的李晨幾多歲時，他回應：「17歲。」網民即時在微博上議論紛紛，以「42歲李晨演17歲中學生」成為話題標記，一下子以約144萬發布量衝上了熱搜榜第三位！

網民見到李晨在片中自稱17歲都呆了。（影片擷圖）

據知李晨戲中齊劉海頭、紅臉頰的造型是他自己設計，着上運動服打似扮成17歲的中學生，不過打扮還是掩蓋不了他臉上歲月的痕跡，甚至更有網民留言笑指「皺紋都差不多有17條了！」、「SOS娛樂圈是沒年輕演員了麼」、「這一張鬆垮的臉哪裡像十幾歲的模樣」、「60的女人能演18的女生，42的為什麼不能？」等等。

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預告中當問到李晨幾歲時，他：「我叫牛鐵駒，今年17歲來自凌海。」當眾人一聽到他自稱17歲都呆了。其實李晨這個17歲運動員的造型只是片中的一個笑位而已，因為《超越》是套喜劇，李晨謊稱自己17歲，是為了故意隱瞞年齡去參加運動會。

網民反應極為熱烈，李晨只好在個人微博上澄清。（網上擷圖）

由於網民反應極為熱烈，他本人都不得不在個人微博上澄清：「42歲李晨演17歲中學生，來自鐵駒本人的聲明：『鐵駒鐵駒，舉重第一，要問年紀，不是十七』6月12日，電影《超越》。」

李晨要扮17歲中學生的消息傳開後，即時衝上了熱搜榜第三位！（網上擷圖）