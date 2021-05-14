花月殺手｜里安納度新作　77歲羅拔迪尼路開工傷腳即停工

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-14 17:15

由馬田史高西斯（Martin Scorsese）與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）六度合作的Apple TV+電影《Killers of the Flower Moon》（暫譯：《花月殺手》），日前公開了電影首張劇照，電影改編自美國記者David Grann撰寫的非虛構書籍《花月殺手：美國連續謀殺案與FBI的崛起》（Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI），同戲更有影帝級人馬羅拔迪尼路（Robert De Niro）。

馬田史高西斯與與里安納度狄卡比奧曾七度合作，其中一次是新濠博亞娛樂資助拍攝的《選角風雲》。（IMDb 圖片）

電影講述1920年代初與美國原住民有關的謀殺案件，他們在20世紀初在俄克拉荷馬州歐塞奇縣發現石油後，變得富裕起來，後來遭到一群對其財富虎視眈眈的白人操縱和連環謀殺，在短時間內就有18名奧塞奇印第安人和3名非美國原住民被殺害，震驚美國西部。

因金錢問題，18名奧塞奇印第安人和3名非美國原住民被殺害。（ IMDB）

據外媒消息指出，77歲的羅拔迪尼路在拍攝地意外受傷，弄傷腳部，無法繼續拍攝，而他已經返回紐約，計劃在當地時間星期五睇醫生，目前未知他腳部受傷程度有多嚴重，有傳劇組要因此停工，延遲電影製作。《花月殺手》原定於今年下半年或2022年初完成，預算為約2億美元（約15億港元）。