花月殺手｜里安納度新作　77歲羅拔迪尼路開工傷腳即停工

由馬田史高西斯(Martin Scorsese)與里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)六度合作的Apple TV+電影《Killers of the Flower Moon》(暫譯:《花月殺手》),日前公開了電影首張劇照,電影改編自美國記者David Grann撰寫的非虛構書籍《花月殺手:美國連續謀殺案與FBI的崛起》(Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI),同戲更有影帝級人馬羅拔迪尼路(Robert De Niro)。