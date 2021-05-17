【蜘蛛俠3】IMDb洩台前幕後名單　疑似確認Kirsten Dunst回歸

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-17 22:00

由湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）將在今年12月上映，而粉絲的焦點一直都圍繞著前兩代的蜘蛛俠究竟會否登場。最近，有粉絲發現網上電影資料庫「IMDb」疑似確認了曾在《蜘蛛俠三部曲》飾演Mary Jane Watson的康城影展最佳女主角獎得主的Kirsten Dunst將加入Marvel電影宇宙。

有粉絲疑似發現「IMDb」劇透了Kirsten Dunst將出現在《蜘蛛俠：不戰無歸》。（《蜘蛛俠》劇照）

據一個名為「Tobey Maguire & Kirsten Dunst News」的網上粉絲團發現，「IMDb」曾刊登了《蜘蛛俠：不戰無歸》的演員名單及幕後員工資料，其中有一欄寫上Askia Won-Ling Jacob是Kirsten Dunst的個人服裝師。消息傳出後，間接確認了Kirsten Dunst將在《蜘蛛俠：不戰無歸》登場。可是消息在網上瘋傳後，這則資料好快就在「IMDb」資料庫中消失。

未知Kirsten Dunst會否加入Marvel電影宇宙呢？（網上圖片）

值得注意的是，其實Askia Won-Ling Jacob都曾為多部Marvel電影宇宙的作品工作，其中包括在《蜘蛛俠：決戰千里》、《復仇者聯盟4：終局之戰》、《Marvel隊長》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《美國隊長2》及《復仇者聯盟》，大部份都是擔任森姆積遜的個人服裝師。