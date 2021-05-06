【蜘蛛俠3】安德魯加菲回應客串傳聞　再度改口風稱「永不說不」

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-06 16:15

由湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）將在今年12月17日美國上映，外界一直盛傳「三代蜘蛛俠」將同場出現。而曾經在《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）及《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2）的安德魯加菲（Andrew Garfield）近日接受傳媒訪問時先否認有關說法，指他從沒收過任何電話通知，但在不足48小時後，他已經改口稱對回歸的傳聞「永不說不」。

現年37歲的安德魯加菲曾兩度演出《蜘蛛俠》電影。（《蜘蛛俠：驚世現新》劇照）

現年37歲的安德魯加菲在本周二接受Podcast《Happy Sad Confused》訪問，被主持問到關於《蜘蛛俠：不戰無歸》的問題。當時Josh Horowitz表示他自己不太敢問有關《蜘蛛俠》電影的問題時，安德魯加菲即時打斷他，並稱：「沒有驚喜會被破壞，這說起來非常好笑。」

安德魯加菲早前才稱他自己並沒有收到電話通知參演《蜘蛛俠：不戰無歸》，但有網民笑言其經理人已經代為接聽了。（Podcast《Happy Sad Confused》影片擷圖）

之後在主持繼續追問下，安德魯加菲稱：「我有使用Twitter，並經常看到關於蜘蛛俠的話題成為熱話，大家都非常衝動，我想大家冷靜。我沒有收到任何電話通知…或者現在我會收到電話通知，他們或會打電話給我，並說『大家都想你出現』。」當安德魯加菲否定「三代蜘蛛俠」的傳聞後，大概一天後，他突然一改口風。

曾飾演電魔的Jamie Foxx早已經表示他自己有份參演《蜘蛛俠：不戰無歸》。（《蜘蛛俠2：決戰電魔》劇照）

安德魯加菲在本周三與《Access》的訪問時，再被問到關於《蜘蛛俠》電影的問題，他稍微改變了早前的答法，對回歸客串《蜘蛛俠：不戰無歸》的可能性「永不說不」。是否代表他終於收到SONY及Marvel Studios的邀請呢？