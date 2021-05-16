岑樂怡分享道具師靈異經歷　誤袋他人黑白照發夢被追還：俾返我啦

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-16 08:30

ViuTV節目《晚吹—總有一瓣喺左近》14號晚播出最新一集，其一主持岑樂怡（阿妹）就分享了道具師朋友的靈異經歷。

電影跟墮胎有關，即時令人想起陳果的《墮胎師》。（影片擷圖）

阿妹先講到當時該位朋友正拍攝一套有關墮胎的電影，劇組率先物色了一間很舊的醫院，不過仍在運作當中，反而在地庫中有間手術室已經沒有再使用，頭兩天拍攝都順利，沒有特別事發生，到了第三天要入手術室拍攝，當道具師進內整理好以及佈置。

導演率先發現道具飯有問題。（影片擷圖）

剛好該場為食飯戲，放了好幾大碟的飯在枱上，導演說開始拍攝後，就將蓋好飯的蓋取走準備拍攝，一拿走蓋時，導演走過去說：「喂！唔得喎！好唔靚仔喎，啲嘢亂晒，又有骨！」道具師就馬上跑出來睇再說：「唔會㗎喎，擺好晒，我哋冇人掂過，仲要用蓋蓋住。」事後都冇再去深究，因要趕住拍，幸好有後備飯可以補上。

事主誤袋他人的照片，最後日夜發夢被要求還回黑白照。（影片擷圖）

及後的拍攝日都有出現大大小小的奇怪事，唯獨有日覺得最不對勁的是，一天為大家的休息日，道具師便去洗衣房取回自己的衣服，臨離開時，洗衣店老闆跟他說：「我喺你件褸到搵到張相。」便遞給了他，他拿上手發現自己不認識黑白相中的二人，需要覺得奇怪還是多謝老闆。

事主將照片放回原位後變再沒怪事發生。（影片擷圖）

更古怪的事情變開始出現了，由佢收起該張相起，他便每晚發夢，每次都會見到相中二人不停跟他說：「你俾返我啦…你俾返我啦…」直到一天，他在自己的褸袋找回這場相，才對應起在夢中有見過這兩個人，想起這張相原本應該在手術室中的相。當然相中的人早已離世，於是將照片放返手術室中的玻璃枱上，放回原位，最終就再沒有奇怪事發生了。

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