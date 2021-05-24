不死喪軍│「喪屍皇后」真人樣靚身材正　顏值不輸荷里活一線女星

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-24 12:00

由薩克薛達（Zack Snyder）執導的《不死喪軍》（Army of the Dead）早前在Netflix上線，導演改變觀眾對喪屍的刻板印象，讓喪屍變得有感情及智慧，而導演還加入喪屍王及喪屍皇后，讓其他喪屍臣服於他們。喪屍軍團的造型固然相當恐怖，但原來在現實生活中，飾演喪屍皇后的美國女特技演員Athena Perample絕對是「樣靚身材正」。

《不死喪軍》由薩克薛達執導，電影評價還算不俗。（IMDb 圖片）

在《不死喪軍》中飾演喪屍皇后的Athena Perample，是一名美國女特技演員，而今次《不死喪軍》是她首次以演員身份參與電影製作。雖然她在戲中飾演喪屍，未能以真面貌跟觀眾見面，更慘被鋸頭而死。然而原來飾演喪屍皇后的Athena Perample「樣靚身材正」，絕對值得更多幕前演出的機會。

《不死喪軍》講述一群僱傭兵在拉斯維加斯爆發喪屍災情期間，冒險闖入隔離區，試圖在拉斯維加斯的賭場下的金庫中拿回2億美元。（IMDb 圖片）

據了解，現年29歲的Athena Perample是一名舞蹈員。在10年前，她以女特技演員及演員的身份參與美劇《吉列合唱團》（Glee）的製作，她在第三季的第六集《Mash Off》中飾演一名舞蹈員，同時在當季的首集擔任特技演員。

29歲的Athena Perample是一名女特技演員，今次她在《不死喪軍》中飾演喪屍皇后。（Athena Perample Instagram 圖片）

然而在演出《吉列合唱團》後，Athena Perample並未有更多的發展，直到近年她開始找到她的方向。她先在HBO劇集《Euphoria》、《美國恐怖故事》及Marvel劇集《WandaVision》擔任特技演員。至於今次在《不死喪軍》中，她雖然未算是女主角，但絕對是一次突破的演出。

除此之外，她還是一名舞蹈員及模特兒，她曾為必勝客、Nike、MAC及Skechers等國際品牌擔任模特兒。點擊下圖即睇更多Athena Perample靚相！！！