薩克薛達計劃推《戰狼300》第三集　涉男男愛情故事即遭華納拒絕

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-20 12:00

美國導演薩克薛達（Zack Snyder）的作品《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）在今年3月上架時，普遍獲不俗評價。雖然粉絲要求華納兄弟恢復「薩克薛達的電影宇宙」，但華納高層無意讓薩克薛達回到DCEU。沒想到，近日薩克薛達還提到，原來當初計劃推出《戰狼300》（300）的第三集，但因某此原因而遭華納兄弟拒絕。

《薩克薛達之正義聯盟》能夠面世，有傳全靠HBO Max其中一名高層。（IMDb 圖片）

《戰狼300》在2006年上映時叫好叫座，除了全球大收逾4.5億美元（約35億港元）票房外，還讓飾演斯巴達國王列奧尼達一世的謝拉畢拿（Gerard Butler）紅遍全球。之後華納兄弟在2014年推出續集《戰狼300：帝國崛起》（300: Rise of an Empire），但當時薩克薛達改任監製，改由以色列導演Noam Murro執導。雖然續集票房成績不俗，但評價卻大不如前。

《戰狼300》在2006年上映時叫好叫座，還讓謝拉畢拿（右）紅遍全球。（IMDb 圖片）

薩克薛達近日接受外國傳媒《The Playlist》訪問時，透露曾計畫製作《戰狼300》第三集，可惜遭到華納兄弟拒絕。薩克薛達稱：「我不能夠盡我所能，在新冠肺炎大流行期間，我與華納兄弟達成協議，我寫了《戰狼300》系列的最終章。當我坐下來寫劇本時，我寫了一部另類的電影。當時我寫了關於亞歷山大大帝的事，是他與赫費斯提翁的愛情故事。」原來是一個BL故事，導演都走得相當前。

薩克薛達曾計劃計推出《戰狼300》第三集。（IMDb 圖片）

薩克薛達坦言已經想好第三集的戲名：「其實這真的不適合作為完結篇，但確實有此概念，這的確很好。這電影名為《Blood and Ashes》，是一部關於戰爭與愛情的故事。我很樂意去完成這作品，但華納說不，你知道，他們（華納）不是我的死忠。」