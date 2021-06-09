保鑣救殺手2｜ERROR成功「進軍」荷里活　193︰公司鑊鑊都亂接Job

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-09 16:15

《保鑣救殺手2》繼續有原班人馬回歸大銀幕，包括有《死侍》賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、《復仇者聯盟》系列森姆積遜（Samuel L. Jackson），更有上集搶盡鏡頭的莎瑪希恩（Salma Hayek）。今集找來更強卡士加盟，包括《蝙蝠俠》系列金像得主摩根費曼（Morgan Freeman）、兩大金像提名男星安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）及理查格蘭特（Richard E. Grant）等人，一齊食大茶飯！

地上最危險又爛口的保鑣米高拜斯（賴恩雷諾士 飾）。（電影劇照）

193疑似嫌棄講到：「公司鑊鑊都亂接Job。」（影片擷圖）

《保鑣救殺手2》將於6月17日上映，電影公司公布跟香港「人氣宇宙第一天團」ERROR有特別企劃！邀請到ERROR成員肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）及保錡（吳保錡）「進軍」荷里活，為《保鑣救殺手2》宣傳片搞鬼配音，施展渾身解數，獻出無制限、無人性、無底線的精湛演出，對於這次《保鑣救殺手2》特別企劃，保錡更率先誇下海口：「前無古人、後無來者！」但193竟然疑似嫌棄咁講到：「公司鑊鑊都亂接Job。」究竟發生咩事呢？

肥仔、Dee哥、保錡聽到都O嘴。（影片擷圖）

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《保鑣救殺手2》講到地上最危險又爛口的保鑣米高拜斯（賴恩雷諾士 飾）與殺手達利基奇（森姆積遜 飾）今次去到歐洲面對更惡啃任務！劇情講述繼續無牌無聊又處於「休假」的拜斯，竟然撞正達利的「欺詐女皇系」辣妻索妮亞（莎瑪希恩 飾），仲被迫再做達利的保鑣！一輪嘴炮槍戰後事態升溫，搞搞下仲要同惡勢力狂人巴巴多普羅斯（安東尼奧班達拉斯 飾）打對頭！