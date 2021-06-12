怪獸公司｜影集公開最新預告　怪獸大學畢業生冇得嚇人好灰心

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-12 14:00

由彼思動畫製作室製作的《怪獸公司》（Monsters）以及前傳《怪獸大學》（Monsters University）大受歡迎，早前官方宣布《怪獸公司》將會推出影集《Monsters At Work》（台譯：怪獸執業中），將於7月2日在串流平台Disney+播出，昨日（11/6）更公開最新預告。

大眼仔和毛毛發現小朋友的笑聲能產生比尖叫強十倍的能量。（影片擷圖）

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《怪獸大學》衍生劇《Monsters At Work》的背景設定在《怪獸公司》六個月後，講述幸好得到大眼仔和毛毛的驚人發現，小朋友的笑聲能產生比尖叫強十倍的能量，現時怪物們都靠收集孩子們的笑聲來提供電力，而非以往收集尖叫聲來為城市發電。

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怪獸大學畢業的頂尖學生Tylor Tuskmon以為畢業後可以一展所長。（影片擷圖）

故事講到從怪獸大學畢業的頂尖學生Tylor Tuskmon，期望自己成為一個偉大的「驚嚇者」，希望用盡自己在學校嚇小朋友的方法一展身手，但現時已轉換成要氹小朋友笑，他只能被分配去器材部門（MIFT，Monsters, Inc. Facilities Team）。在MIFT他會遇到MIFT的主管Fritz、為人熱情的團隊成員Val Little、循規蹈矩的Cutter以及城府很深的投機主義者Duncan，過程中大家將會遇上不同的趣事，Tylor Tuskmon更要改變一直以來的心態，相信是套有趣又輕鬆的影集。