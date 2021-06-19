成龍結婚39年驚傳婚變？　內地傳媒爆連退林鳳嬌兩家公司董事

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-19 14:45

今晨（19/6）有消息傳出指國際巨星成龍，已退出兩間由老婆林鳳嬌全資持股的公司，由於事出突然，外界猜疑兩人婚姻是否出現變化，但又有業內人士指可能是正常商業安排。

成龍被爆出退出老婆林鳳嬌兩間公司，驚傳婚變。（VCG）

成龍跟林鳳嬌結婚39年，兒子房祖名今年38歲，不過早年成龍曾跟吳綺莉有過一段婚外情，發生了「小龍女事件」後，成龍公開道歉並將財政大權交給林鳳嬌，望將家庭帶返正軌上。成龍今次退出兩家公司董事，令外界猜測有兩大原因，一：成龍感年紀大，計劃將股份逐一轉交給老婆，二：兩人有婚變危機。

成龍退出林鳳嬌2間公司，繼而傳出婚變一事。（VCG）

據內地媒體翻查，當中北京中泰龍威房地產諮詢有限公司、藝房紫（北京）文化傳播有限公司都於近日進行了工商變更，圖中顯示出陳港生（成龍）退任董事一職，新增了廖柔雯替上空缺位置。兩家公司均於2007年2月成立，法定代表人為林鳳嬌，且由她本人全資持股。

而成龍被爆退出林鳳嬌公司後，內地網民反而不是食花生，而是落力呼籲各位要尊重他人私隱，寫下「不管怎樣都是人家的私事，還是尊重成龍大哥的決定，把關注點放到大哥的影視作品上吧」、「夫妻倆的事就讓他們自己妥善處理就好了」、「你們是，天天查人家嗎？」等等留言，都在紛紛出力維護成龍的家事。

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