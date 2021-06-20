《詭屋驚凶實錄3》觀眾睇到疑「鬼上身」　淒厲慘叫職員急停播

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-20 18:00

由恐怖片大師溫子仁監製；《哭泣的女詭》（The Curse of La Llorona）導演Michael Chaves執導的《詭屋驚凶實錄3：魔旨》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It）為詭屋驚凶實錄宇宙的第八部作品，電影近日已在多國上映，但在印尼其中一場放映場中卻發生疑似靈異附身事件。

《詭屋驚凶實錄3：魔旨》現已上映中。（電影劇照）

據知日前在印尼某戲院，正在播映《詭屋驚凶實錄3：魔旨》時，突然有位女觀眾淒厲地大聲慘叫，現場情況所見，該名女子像被鬼附身一樣，頗為嚇人，戲院方面即時暫停播放電影且開燈，多名工作人員即時上前關心該名女子的情況，過程則被其他觀眾錄低上傳到抖音。

印尼戲院有女觀眾疑似睇戲途中被附身。（抖音圖片）

但據同場觀眾所講，該名女觀眾是在電影放映到一半時，突然開始淒慘地尖叫，有人拍片表示其實早已聽到她的慘叫聲，但不確定是否被附身，而且身邊的觀眾也察覺到她不是一般人睇戲時會出現的反應，因為「在不驚嚇的情節她也在叫」，一直在低聲自言自語，沒有理會其他人，而院方最終也只能請她離場，及後繼續播放電影，該名女子後續狀況則不得而知。

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