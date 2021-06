《詭屋驚凶實錄3》觀眾睇到疑「鬼上身」　淒厲慘叫職員急停播

由恐怖片大師溫子仁監製;《哭泣的女詭》(The Curse of La Llorona)導演Michael Chaves執導的《詭屋驚凶實錄3:魔旨》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)為詭屋驚凶實錄宇宙的第八部作品,電影近日已在多國上映,但在印尼其中一場放映場中卻發生疑似靈異附身事件。