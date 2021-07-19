曾欽點吳亦凡演唐三藏　網民挖出周星馳當年評價：簡直是一針見血

吳亦凡遭中國網紅「都美竹」爆誘騙女性的風波愈鬧愈大，有網民甚至翻出曾經提拔吳亦凡的周星馳他當時給前者的評論，再對比近日的桃色醜聞，讓不少人驚嘆星爺看人非常準確，評論堪稱「神預言」。



吳亦凡曾在周星馳執導的電影《美人魚》中客串。（《美人魚》劇照）

吳亦凡在2015年首次踏足影壇，演出由徐靜蕾執導的《有一個地方只有我們知道》及由管虎執導的《老炮兒》。之後他獲周星馳邀請，客串演出《美人魚》，兩人在2017年上映的《西遊伏妖篇》第二度合作，但當時周星馳僅出任電影監製，至於導演一職則由徐克擔任。

吳亦凡獲周星馳欽點，在《西遊伏妖篇》中飾演唐三藏。（《西遊伏妖篇》劇照）

吳亦凡之所以能夠飾演男主角唐三藏，據了解，是由周星馳親自欽點。當時周星馳被問到對吳亦凡的評價，他說：「吳亦凡看起來很純真，但其實很聰明，表面和裡面反差非常大。」之後星爺談到吳亦凡在戲中的角色：「唐僧這個角色，表面和反差很大，只有吳亦凡最適合，地球上只有吳亦凡能夠演出這種反差。」

有網民翻出當年周星馳對吳亦凡的評價。（網上擷圖）

星爺當時對吳亦凡的評價，也因吳亦凡的醜聞而再度爆紅。不少網民將這評價，對比近日吳亦凡捲入的桃色醜聞，並紛紛讚嘆星爺的眼光「非常獨到，根本是一針見血」，甚至表示「吳亦凡表面是優質偶像，但私下的言行，反差實在是太大」，直言星爺看人非常準確，「根本是神預言」。

吳亦凡當時獲星爺欽點，在《西遊伏妖篇》中飾演唐三藏。（微博圖片）

吳亦凡在微博發文回應否認灌酒、收手機、「選妃」、「誘姦」、「迷姦」等多種傳聞，並表示會對自己說的話負法律責任。