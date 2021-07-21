《哈利波特》湯姆費頓為試鏡狂染髮　演馬份每10日就要補染一次

由丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（Rupert Grint）以及愛瑪屈臣（Emma Watson）主演的經典魔法電影《哈利波特》系列紅足多年，坐擁全球影迷，直到現時都有粉絲會翻睇再翻睇！
事實上飾演跩哥馬份（Draco Malfoy）的湯姆費頓（Tom Felton）一開始並不是試鏡做馬份，最初是想演出「哈利波特」和「榮恩衛斯理」一角。他在訪問中提及當年幾乎所有英國童星都去了參加《哈利波特》的海選，他自己都有過人的經歷。
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湯姆費頓先講到：「我將整個頭髮整成黑色去試鏡哈利波特，結果失敗了。後來我又將頭髮染成紅色，嘗試去競爭演榮恩衛斯理，但仍然沒有選上。最終我將整個頭整成金色，變成了跩哥馬份，終於我入選了！但在拍攝電影的期間，大概每隔10日就需要補染一次，非常密集式地染頭髮，還要抹上非常多的髮臘和髮膠。」
湯姆費頓不似其他演員，如路拔格連天生擁有「榮恩衛斯理」的紅髮，必須定期補染金髮，對於他來說染髮的「職業傷害」最為深，所以現時湯姆費頓的頭髮睇落都較為稀疏，但就成為了全世界都認識的馬份。
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