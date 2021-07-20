《殺出個黃昏》謝賢一生5段感情　不跟細49年女友結婚因不想害人

由林家棟監製及編劇，謝賢（四哥）、馮寶寶、林雪、鍾雪瑩、顧定軒等人主演的港產片《殺出個黃昏》現已上映中，近日林家棟接受訪問時表示感到圈中老一輩的朋友經常被忽略，更應該為甘草演員出一分力。



難得找到馮寶寶及謝賢再合作，讓兩位老人家再次踏上主角位置。（《殺出個黃昏》劇照）

提起老一輩演員，謝賢在戲中有情有義，對兩位昔日戰友馮寶寶和林雪有求必應，三人多年來出生入死，即時在退休後仍時互相扶持。而且在一位陌生女孩屈紫瑩（鍾雪瑩 飾）闖入自己的生活時，仍將她照顧得妥妥當當，兩人猶如真正的爺孫一樣。

當年謝賢拍攝《情陷夜中環》，形象風流。（電視劇照）

現實中的謝賢同樣重視感情，看似花弗的他自稱拍拖時非常專一，愛上便會用盡全力去愛，甚至會為了成就對方而選擇犧牲自己。四哥自言人生中拍拖的次數一隻手便數得晒，剛好有5段情，分別是嘉玲、蕭芳芳、甄珍、狄波拉（拉姑）及Coco，先跟甄珍結婚3年後離婚、後來跟拉姑結婚16年，誕下謝霆鋒以及謝婷婷，直到1995年協議離婚。

謝賢跟狄波拉於1979年結婚，後於1995年離婚。（VCG）

而謝賢的第5段情是跟相差49歲的上海女友Coco譜出一段「爺孫戀」，該段戀情同樣令人觸目，當年69歲的四哥和只有20歲的Coco拍拖，一直不被外界看好，然而兩人一拍便是拍了10多年，更一同錄節目、在公開場合擁抱親吻。而且四哥一直對Coco呵護備至，照顧她的起居飲食，更有資助她到英國進修。

謝賢曾跟相差49歲的上海女友Coco譜出一段「爺孫戀」。（VCG）

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可惜兩人在2018年7月正式分手，有傳他更給了Coco $2,000萬分手費。事實上四哥一直以來都有表示自知年紀大，不敢以婚書綑綁對方，曾叫女友遇到好男人就離開他，他曾說：「名分是假的！兩張婚書我都撕爛了，為何還要結婚，何况我都80歲了！所以我跟她說，遇到個好的就吧。」

謝賢自言分手後感到生活很枯燥。（電影劇照）

其實看得出謝賢十分重視跟Coco的感情，他在訪問都有感性透露：「不想害人，她太年輕了」，四哥的確不想耽誤對方的青春，不過後來他都曾抱怨：「沒有談戀愛真的很寂寞，我才跟親戚朋友說真的很苦悶，一起床就看著窗外的大海，吃早餐也是獨自一人，生活很枯燥。」可見四哥再瀟灑，也有感到孤寂的時候。