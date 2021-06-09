【詭屋驚凶實錄3】盤點電影6大彩蛋　有幕致敬《猛鬼街》全裸女鬼

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-09 20:00

由溫子仁監製；《哭泣的女詭》（The Curse of La Llorona）導演Michael Chaves執導的《詭屋驚凶實錄3：魔旨》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It）是詭屋驚凶實錄宇宙的第八部作品，再次挑戰恐怖片的導演Michael Chaves，都不忘向3部經典恐怖片致敬。

《詭屋驚凶實錄3：魔旨》由Vera Farmiga及Patrick Wilson主演。（《詭屋驚凶實錄3：魔旨》劇照）

《詭屋驚凶實錄3：魔旨》改編自華倫夫婦的真人真事，一宗發生在1981年轟動一時的亞恩夏安強生審判案（Trial of Arne Cheyenne Johnson），又稱「是惡魔逼我的血案」（"Devil Made Me Do It" case）。當時華倫夫婦奉命來到Glatzel的家，為當年年僅8歲的David Glatzel驅魔，當時在場的有David Glatzel的雙親、其姐姐Debbie Glatzel及Debbie Glatzel的男友亞恩夏安強生，而當時華倫夫婦更找來長期協助他們的哥頓神父到場幫忙。當時哥頓神父來到Glatzel的大屋一幕，就是向1973年上映的經典恐怖片《驅魔人》（The Exorcist）致敬。

華納兄弟已宣布《詭屋驚凶實錄3：魔旨》還有續集。（《詭屋驚凶實錄3：魔旨》劇照）

除此之外，原來8歲David Glatzel在水床被鬼上身一幕，靈感來自導演首部觀看的恐怖片《猛鬼街：幽冥鬼手》（A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master）。導演Michael Chaves表示：「第四集《猛鬼街》是我第一部看的電影，這部戲當時有水床，而《詭屋3》一幕水床戲正是參考了它。有趣地，我的助理導演Jeffrey Wetzel有份參與這部電影的製作，所以他告訴我所有水床的秘密。」

《詭屋驚凶實錄3》導演Michael Chaves都不忘向3部經典恐怖片致敬。（《詭屋驚凶實錄3：魔旨》劇照）

第三是《閃靈》（The Shining）的彩蛋，當時Ed Warren被神秘學者（The Occultist）「控制」，這讓他拿著斧頭在狹窄的地道追殺其妻子Lorraine Warren。第四是由希治閣執導的《觸目驚心》（Psycho），在《詭屋3》時，Julian Hilliard被血水沖洗。第五是向《詭娃安娜貝爾》（Annabelle）系列致敬，當時華倫夫婦發現詛咒原來是來自一位對撒旦崇拜異常狂熱的女子，其養父是一位對「公羊門徒」邪教有研究的退休神父，而「公羊門徒」就是來自2014年上映的《詭娃安娜貝爾》。

最後就是華倫夫婦的真實彩蛋，據飾演「華倫太太」的Vera Farmiga稱，原來電影最後一幕，Ed Warren帶其妻子Lorraine Warren來到涼亭一幕，原來前者真的為後者興建了一座涼亭。點擊下圖即睇6大彩蛋！！！