【詭屋驚凶實錄3】盤點電影6大彩蛋　有幕致敬《猛鬼街》全裸女鬼

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-06-09 20:00

由溫子仁監製;《哭泣的女詭》(The Curse of La Llorona)導演Michael Chaves執導的《詭屋驚凶實錄3:魔旨》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)是詭屋驚凶實錄宇宙的第八部作品,再次挑戰恐怖片的導演Michael Chaves,都不忘向3部經典恐怖片致敬。

《詭屋驚凶實錄3:魔旨》由Vera Farmiga及Patrick Wilson主演。(《詭屋驚凶實錄3:魔旨》劇照)

《詭屋驚凶實錄3:魔旨》改編自華倫夫婦的真人真事,一宗發生在1981年轟動一時的亞恩夏安強生審判案(Trial of Arne Cheyenne Johnson),又稱「是惡魔逼我的血案」("Devil Made Me Do It" case)。當時華倫夫婦奉命來到Glatzel的家,為當年年僅8歲的David Glatzel驅魔,當時在場的有David Glatzel的雙親、其姐姐Debbie Glatzel及Debbie Glatzel的男友亞恩夏安強生,而當時華倫夫婦更找來長期協助他們的哥頓神父到場幫忙。當時哥頓神父來到Glatzel的大屋一幕,就是向1973年上映的經典恐怖片《驅魔人》(The Exorcist)致敬。

華納兄弟已宣布《詭屋驚凶實錄3:魔旨》還有續集。(《詭屋驚凶實錄3:魔旨》劇照)

除此之外,原來8歲David Glatzel在水床被鬼上身一幕,靈感來自導演首部觀看的恐怖片《猛鬼街:幽冥鬼手》(A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master)。導演Michael Chaves表示:「第四集《猛鬼街》是我第一部看的電影,這部戲當時有水床,而《詭屋3》一幕水床戲正是參考了它。有趣地,我的助理導演Jeffrey Wetzel有份參與這部電影的製作,所以他告訴我所有水床的秘密。」

《詭屋驚凶實錄3》導演Michael Chaves都不忘向3部經典恐怖片致敬。(《詭屋驚凶實錄3:魔旨》劇照)

第三是《閃靈》(The Shining)的彩蛋,當時Ed Warren被神秘學者(The Occultist)「控制」,這讓他拿著斧頭在狹窄的地道追殺其妻子Lorraine Warren。第四是由希治閣執導的《觸目驚心》(Psycho),在《詭屋3》時,Julian Hilliard被血水沖洗。第五是向《詭娃安娜貝爾》(Annabelle)系列致敬,當時華倫夫婦發現詛咒原來是來自一位對撒旦崇拜異常狂熱的女子,其養父是一位對「公羊門徒」邪教有研究的退休神父,而「公羊門徒」就是來自2014年上映的《詭娃安娜貝爾》。

最後就是華倫夫婦的真實彩蛋,據飾演「華倫太太」的Vera Farmiga稱,原來電影最後一幕,Ed Warren帶其妻子Lorraine Warren來到涼亭一幕,原來前者真的為後者興建了一座涼亭。點擊下圖即睇6大彩蛋!!!