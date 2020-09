美國電視界奧斯卡的艾美獎(The Emmy Awards)於香港時間今早8時舉行,由美國名嘴Jimmy Kimmel隔空主持頒獎禮。在迷你劇及電視電影最佳男主角方面,「變形俠醫」麥克雷法路(Mark Ruffalo)憑《他是我兄弟》(I Know This Much Is True)中,一人分飾兩角的精湛演技,撼低「狼人」曉治積曼(Hugh Jackman)奪獎。

+ 2 + 2 + 2

大熱HBO超英劇《守護者》(Watchmen)最終在26個提名中奪得14個獎項,包括黑人女星Regina King勇奪迷你劇及電視電影最佳女主角,成為艾美獎大贏家。另外,劇情類最佳劇集方面,就由《傳媒家族繼承人》(Succession)奪得。