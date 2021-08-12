塔倫天奴被母親睇死寫作冇發達　成名後堅拒益阿媽︰要為言行負責

曾經憑《危險人物》（Pulp Fiction）及《黑殺令》（Django Unchained），兩奪奧斯卡最佳原創劇本獎的荷里活導演兼編劇昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino），他最近首次踏足文壇，推出其新作《Once Upon a Time in Hollywood》。馬不停蹄為新書宣傳的他，近日再度爆出驚人語錄，然而今次並不是對李小龍事件回應，而是向他75歲的母親Connie Zastoupil「贈慶」。



昆頓塔倫天奴忙著為其新作《Once Upon a Time in Hollywood》宣傳。（IMDb 圖片）

塔倫天奴為其新書接受不同媒體訪問，除了談到他拍攝時的趣事，更大談一段與母親鬧翻的經歷。他早前出席Podcast節目《‎The Moment with Brian Koppelman》，分享了他童年時，父母離異對他的影響，還談到與母親的關係。當時塔倫天奴表示，他比同齡同學更早主動閱讀文學書籍及觀賞限制級電影，同時也開啟了自己對寫作的濃厚興趣。

塔倫天奴上月再度回應《從前，有個荷里活》李小龍的爭議一幕，再次成功引起李小龍的女兒關注。（《從前，有個荷里活》劇照）

可惜導演的母親及學校老師都不支持他，認為他沉醉寫作而忽略學業。當時老師致電塔倫天奴的母親後，立刻痛罵兒子：「他們把我對寫作的熱愛當成挑釁的叛逆行為，他們覺得我應該專心學業而非寫劇本，而媽媽總是對我學業成績不好感到失望。」最後塔倫天奴還表示，有一次媽媽嚴厲苛責：「她用手指指著我，然後說︰『你這個小小的寫作生涯將會他X的完結。』」

昆頓塔倫天奴曾三度獲得金球獎獎座。（IMDb 圖片）

然而當時的塔倫天奴仍然下定決心繼續寫作：「我心想『你等著吧，當我成為飛黃騰達的作家後，你別想從我成功的事業上拿到任何好處，我不會幫你買樓、不會送你出國度假，因為你的這句話，我甚麼都不會給你。』」當時主持就立即追問塔倫天奴是否有守此諾言，沒想到他竟然回答︰「有」。他稱：「我有拿錢幫她解決部份稅務問題，但我沒有給她買樓，她需要為她的言行負責，她要為她語帶嘲諷的說話負上全部責任。」可見塔倫天奴對此事仍然耿耿於懷。