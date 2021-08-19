美國隊長4｜Marvel簽約安東尼麥基主演　呢位反派有機會再現身？

Marvel超級英雄「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）現時已卸任，由安東尼麥基（Anthony Mackie）接棒上任，在影集《飛隼與寒冬戰士》結局第2日Marvel宣布開始籌備《美國隊長4》。



《飛隼與寒冬戰士》首集即時來個回憶殺。（劇照）

今早（19/8）外媒Deadline講到安東尼麥基現時已跟Marvel Studios簽下最新合約，回歸將會拍攝《美國隊長4》，但就未知「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）會否繼續參演，而再次見到基斯伊雲斯的機率則不大。

曾試鏡做「美國隊長」的Wyatt Russell，或有機會再現身在《美國隊長4》。（劇照）

電影由將會繼續由《飛隼與寒冬戰士》的原創編劇Malcolm Spellman及Dalan Musson撰寫，有粉絲猜測新任「美國隊長」有可能跟曾短暫暫代「美國隊長」的John Walker再次對抗，是關他已被神秘的特工Valentina招募，Valentina同樣有在《黑寡婦》片尾彩蛋現身，向第2任「黑寡婦」提供了「鷹眼」的資訊。

《美國隊長4》由安東尼麥基主演。（電影劇照）

搞笑的是今年5月安東尼麥基知道Marvel要開拍《美國隊長4》不是由官方通知，反而是被便利店的店員偶然告知，安東尼麥基早前接受《Entertainment Weekly》訪問時表示：「我是昨天在超市買日用品時，突然被一位名叫Dwayne 的店員叫停，他跟我說『Yo，man！你要拍《美國隊長4》是真的嗎？』當下我就傻了，只能回應『我完全沒聽說過這件事。』這就是為何我喜歡跟Marvel工作的原因，他們只會打電話給你，但又不告訴你任何細節，只會說『來洛杉磯一趟吧，我們要告訴你一些事。』」

未知施巴斯坦史丹會否回歸。（劇照）