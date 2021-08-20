危樓深淵｜李光洙演真我大放笑彈　花光11年積蓄上車慘遇大廈陸沉

由《RUNNING MAN》前成員李光洙主演的《危樓深淵》成為韓國年度開畫票房NO.1，極速衝破100萬入場人次，戲中更有《一日三餐》的車勝元、《回答吧！1988》的金成昀、以及《屍戰朝鮮》（前名：《李屍朝鮮》的金慧埈聯手共演。



由《火海108》大導演金志勳執導的最新特技災難喜劇《危樓深淵》將於9月2日上映。（劇照）

《危樓深淵》講述因土地供應問題，一家人花了11年終於儲夠錢成功上車買樓，但新屋問題多多，一瞬間竟整棟大廈直墮500米深地洞！從最新發放的海報及預告可見，他們被困於地下500米深的地洞，面對大廈崩塌、糧食及暴雨的危機，一班鄰居及好友如何激爆求生本能，逃出深淵？

李光洙笑指戲中角色就似《Running Man》中的自己。（劇照）

甚有觀眾緣的李光洙離開演出了11年的《Running Man》後終於回歸大銀幕，他大讚新戲劇本出色有趣，更大爆戲中角色會延續他在《Running Man》中的演出，相信會繼續大放笑彈，預告一幕講到他們下墮至500米深地洞後，本來打算致電媽媽，誰知接聽的竟然是位男性，完全記不起媽媽的電話，的確很像光洙本人！《危樓深淵》將於9月2日在香港上映。