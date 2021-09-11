【蜘蛛俠3】你不知道的5個蜘蛛俠冷知識！黐牆原來唔係靠對爪？

最新一集的蜘蛛俠電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）將在年底上映，想必大家最近也開始可以看到精彩預告畫面，並燃起了蜘蛛魂（這是甚麼東西？）；然而相較於電影每次兩個小時左右的長度，正式的蜘蛛俠漫畫早自1962年8月開始連載迄今，已經超過了59歲，不但內容相當豐富，也有許多特殊情節，並沒有在電影中提到，今天就來聊聊。

文：錫箔人, Daniel Hsu（GQ Taiwan）



一、蜘蛛俠並非用微爪爬牆

在2002年的《蜘蛛俠》電影中，交代主角Peter Parker被超級蜘蛛咬一口後，過不久在指尖長出了微小的爪子，並隨之得到了爬牆的能力。

如果光從畫面看來，很容易讓人以為他就是用那微爪來爬牆，不過這個看法在近代的考證（？）中，已經逐漸被推翻；首先，是那樣的爪子可能難以通過蜘蛛服，然後也無法在玻璃、金屬等堅硬表面得到固定。

也因此，近代科學派多認為蜘蛛俠是用身體末端的微毛髮進行震動與摩擦，然後產生能夠超距離吸附的凡德瓦力/靜電力，來達到附著住物品的效果。

要是有人覺得他指尖的微爪看來很噁心，長得很像蟑螂腳的話，那麼我們還要告訴你蟑螂腳其實會分泌相當細緻的油脂，以幫助自己在牆壁爬上爬下，這或許是另一種可能。

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二、蜘蛛網與發射器是人工製造並非天成

由於2002年的《蜘蛛俠》票房極佳，因此讓很多人，特別是現在已經是大叔級的觀眾，吸收到很多資訊，不過劇中有些情節是電影特創，並非原本的設定。

例如電影中的Peter在被超級蜘蛛咬到後，還得到了自體發射蜘蛛網的能力；不過在原始故事中，蜘蛛絲與蜘蛛發射器都是由他自己研究發明而成，而且還需要填充才能保持運作，並沒有說射就射（？）那麼好的事情。

這個情節在2014年後的兩個系列的新版本《蜘蛛俠》電影中都有交代，但很多人年紀一到就「忘不掉舊的、記不住新的」消息，所以還是請更新一下腦內資訊。

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三、根本異性緣超好

幾個電影中的蜘蛛俠在學校中都只是平凡人物，也沒有甚麼特別的異性緣，然而就劇情來看，並不是麼一回事。

在故事中，Peter Parker的兩位主要女朋友Gwen Stacy與Mary Jane Watson都是超級美女，而且還會為了他爭風吃醋，要是在真實世界，平常人能與其中一位交往就算勝利組了，更何況是同時左右逢源！

另外，Gwen Stacy與Mary Jane Watson也都曾經與奧斯朋企業的高富帥貴公子Harry Osborn交往過；對照之下，Peter是個與親戚同住，還要趕公車的小子，不得不說他真的很有異性緣。

另一方面，Harry Osborn其實也是Peter最好的朋友，卻又交往過兩位相同女友，雖然說是親上加親，但不會怪怪的嗎？

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四、有個版本變得超有錢

這部漫畫連載了近60年，想必工作人員都是想到連頭皮都累了在擠故事，因此會有甚麼奇異的情節都不令人意外

在某段故事中，八爪博士Doctor Octopus 佔有了Peter Parker肉體（不是你想像的那種佔有方式），然後以Peter的身分生活，還創立了「Parker Industries」。

後來八爪博士決定改邪歸正，並離開了 Peter Parker的身體，而Peter在拿回身體自主權後（？），則接手了「Parker Industries」，並變成大富豪。

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五、有翅膀，但應該是裝飾用

在2017年的電影《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man Homecoming）中，蜘蛛俠曾經因為張開了位於雙臂下方到腰際的扇形蜘蛛網而引起討論。

這個配備通常被稱為「網翼」（Web Wings），在電影中看來似乎是被拿來當成飛行時輔助控制方向的工具，就像飛鼠一樣，相當自然合理，如果你看過漫畫《抵死泰山》的話，就更能理解它的功用。

不過在漫畫版本中，網翼卻沒有強調任何功能，而且隨時可能出現，包含跳躍、揍人或甚至爬牆的時候都可能展開網翼，但並未曾描述它的用途；如果硬要說的話，就是它出現過玩具版本，能讓小朋友做出張開網翼的動作，可以讓Marvel賺錢。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ科普】更加真實的蜘蛛人！5 個歷代電影裡都沒提到的特殊情節】