蜘蛛俠不戰無歸｜首預告粉碎《復4》紀錄　24小時即破3.5億點擊率

《蜘蛛俠》系列第三部曲《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）主演繼續由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya、Jon Favreau等人演出，更加入了「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）以及「王」黃凱旋（Benedict Wong），還有已知的3位反派「綠魔」、「八爪魚博士」以及「電魔」！
在Marvel公開《蜘蛛俠：不戰無歸》首條預告片前一日，預告片突發被外流出街，令Marvel不得不即時公開高清版預告！但就在發布《蜘蛛俠：不戰無歸》首條預告片後，全球首24小時總觀看次數衝破了3.5億點擊率，即時打破了2018年12月《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）首條預告片在24小時內2.89億的觀看次數紀錄。
《蜘蛛俠：不戰無歸》的預告中，留下不少讓人想像空間，例如執包袱的阿王是否去了《尚氣與十環幫傳奇》的地下拳場打黑拳？曾被變形俠醫打殘的Abomination（惡煞）為何會在《尚氣與十環幫傳奇》出現？「綠魔」、「八爪魚博士」以及「電魔」3位反派已經現身，「沙人」和「蜥蝪人」是否真的如大家所想一樣都有閃現？奇異博士在施法期間被蜘蛛俠騷擾，是否成為了開啟多次元宇宙的契機呢？
點擊睇5位反派現身：
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