【尚氣】7部Marvel舊作早埋伏線　14分鐘短片揭真假滿大人關係

由劉思慕（Simu Liu）、Awkwafina及梁朝偉等主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）將在9月2日上映，近日Marvel Studios一條長約14分鐘的短片成為粉絲間的熱話，連《尚氣》導演Destin Daniel Cretton都要出來解釋電影與短片的關係，究竟這條短片有甚麼魔力？而除了這條短片外，究竟Marvel Studios在之前的電影又留過甚麼伏線呢？



劉思慕在戲中飾演尚氣。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

其實這條短片《All Hail the King》是由《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）編劇Drew Pearce負責執導兼撰寫劇本，並由飾演「假滿大人」Trevor Slattery的奧斯卡影帝賓京士利（Ben Kingsley）主演，其他角色還包括飾演十環幫成員Jackson Norriss的美國男星Scoot McNairy，以及飾演Justin Hammer的奧斯卡最佳男配角森洛維（Sam Rockwell）。

梁朝偉在戲中的角色是「文武」。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

其實當時這條短片已經是Marvel Studios第五部「Marvel One-Shots」的作品，並同時放在《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor: The Dark World）的家庭影中。而短片的內容連接「假滿大人」在《鐵甲奇俠3》被捕後的故事，講述一位紀錄片製作人，在監獄採訪「假滿大人」Trevor Slattery的經過。

Ben Kingsley在Marvel電影宇宙中飾演「假滿大人」Trevor Slattery。（《鐵甲奇俠3》劇照）

短片有一個鏡頭，當年已經讓粉絲感到非常震撼，皆因當時大特寫Trevor Slattery頸背，發現他還紋有一個美國隊長的紅白藍盾牌紋身。除此之外，Trevor Slattery在Seagate監獄算是一位「名人」，皆因他擁有豪華監倉。之後一位記者來採訪Trevor Slattery，然而之後影迷就會知道，這位「記者」原來是十環幫成員，他告訴Trevor Slattery，真正的滿大人不喜歡有人盜用他的名字，相信這也解釋了為何飾演Trevor Slattery的賓京士利也有現身《尚氣與十環幫傳奇》的全球首映。而最後一幕見到這位「記者」用槍指向Trevor Slattery，相信前者會把後者帶到真正的滿大人面前。

Ben Kingsley的角色將會再次在Marvel電影宇宙中現身。（《鐵甲奇俠3》劇照）

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《鐵甲奇俠3》導演Shane Black曾解釋Trevor Slattery這個造型，他表示這紋身除了是見到美國隊長的盾牌外，中間還隱藏著一個無政府狀態的符號，這同時代表美國的腐敗。而《All Hail the King》導演Drew Pearce都表示：「這是一種精彩的搭配，見到他們如何創造恐怖分子。他們以他們所見，再配上現代西方權力的所有像徵，我認為在紐約之戰後，隊長的盾牌是其中一種。」

梁朝偉由「滿大人」變成「文武」。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

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