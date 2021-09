【尚氣】7部Marvel舊作早埋伏線　14分鐘短片揭真假滿大人關係

由劉思慕(Simu Liu)、Awkwafina及梁朝偉等主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)將在9月2日上映,近日Marvel Studios一條長約14分鐘的短片成為粉絲間的熱話,連《尚氣》導演Destin Daniel Cretton都要出來解釋電影與短片的關係,究竟這條短片有甚麼魔力?而除了這條短片外,究竟Marvel Studios在之前的電影又留過甚麼伏線呢?



劉思慕在戲中飾演尚氣。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

其實這條短片《All Hail the King》是由《鐵甲奇俠3》(Iron Man 3)編劇Drew Pearce負責執導兼撰寫劇本,並由飾演「假滿大人」Trevor Slattery的奧斯卡影帝賓京士利(Ben Kingsley)主演,其他角色還包括飾演十環幫成員Jackson Norriss的美國男星Scoot McNairy,以及飾演Justin Hammer的奧斯卡最佳男配角森洛維(Sam Rockwell)。

梁朝偉在戲中的角色是「文武」。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

其實當時這條短片已經是Marvel Studios第五部「Marvel One-Shots」的作品,並同時放在《雷神奇俠2:黑暗世界》(Thor: The Dark World)的家庭影中。而短片的內容連接「假滿大人」在《鐵甲奇俠3》被捕後的故事,講述一位紀錄片製作人,在監獄採訪「假滿大人」Trevor Slattery的經過。

Ben Kingsley在Marvel電影宇宙中飾演「假滿大人」Trevor Slattery。(《鐵甲奇俠3》劇照)

短片有一個鏡頭,當年已經讓粉絲感到非常震撼,皆因當時大特寫Trevor Slattery頸背,發現他還紋有一個美國隊長的紅白藍盾牌紋身。除此之外,Trevor Slattery在Seagate監獄算是一位「名人」,皆因他擁有豪華監倉。之後一位記者來採訪Trevor Slattery,然而之後影迷就會知道,這位「記者」原來是十環幫成員,他告訴Trevor Slattery,真正的滿大人不喜歡有人盜用他的名字,相信這也解釋了為何飾演Trevor Slattery的賓京士利也有現身《尚氣與十環幫傳奇》的全球首映。而最後一幕見到這位「記者」用槍指向Trevor Slattery,相信前者會把後者帶到真正的滿大人面前。

Ben Kingsley的角色將會再次在Marvel電影宇宙中現身。(《鐵甲奇俠3》劇照)

《鐵甲奇俠3》導演Shane Black曾解釋Trevor Slattery這個造型,他表示這紋身除了是見到美國隊長的盾牌外,中間還隱藏著一個無政府狀態的符號,這同時代表美國的腐敗。而《All Hail the King》導演Drew Pearce都表示:「這是一種精彩的搭配,見到他們如何創造恐怖分子。他們以他們所見,再配上現代西方權力的所有像徵,我認為在紐約之戰後,隊長的盾牌是其中一種。」

梁朝偉由「滿大人」變成「文武」。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

