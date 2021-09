「蜘蛛俠」湯賀蘭(Tom Holland)早前被拍得與拍檔Zendaya在洛杉磯街頭接吻,同日仲見埋女方家長,疑似戀情曝光。雖然雙方至今仍未承認拍拖,但網民都認為湯賀蘭與Zendaya戲假情真,昨日(1日)女方25歲生日,湯賀蘭又再高調放閃!

湯賀蘭祝「我嘅MJ」生日快樂,疑似公告戀情。(IG圖片)

湯賀蘭在Instagram分享跟Zendaya在疑似《蜘蛛俠》片場化妝室的合照,身穿蜘蛛衫的他面上帶傷,而Zendaya就拿著相機,將頭貼在湯賀蘭肩膀上,一邊拍照一邊露出幸福笑容,成張相Sweet到爆。湯賀蘭留言:「My MJ, have the happiest of birthdays. Gimme a call when your up xxxZ」(我嘅MJ,祝你有個最開心嘅生日,起身打俾我)。

更多湯賀蘭與Zendaya甜蜜互動:

+ 32

「我嘅MJ」究竟係指戲裡定戲外呢?相信只有湯賀蘭先知,但網民都認為他變相在宣示主權及公告戀情,呢個Post至今已有1630萬個Like,相信大家都十分樂意向湯賀蘭及Zendaya送上祝福。