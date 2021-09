尚氣無劇透影評｜Marvel就是懂得花　重金邀梁朝偉陳法拉用得其所

香港影帝梁朝偉、陳法拉、元華三位香港演員都有份合拍的Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)現已上映,電影獲得爛番茄評價92%,登上Marvel作品排行第5名,不少人睇完都指電影比想像中出色。



事實上,由宣布梁朝偉和陳法拉有份演出時,相信香港影迷都極為興奮,一度擔心兩人戲份會否好少,被Marvel騙了入場。不過影迷可以放心,梁朝偉基本上都是男主角,在戲中由頭帶到落尾,串連起整條主軸,不單單只是位純粹大奸大惡的反派角色,對妻子的無條件鍾愛,對兒子恨鐵不成鋼的肉緊,及至最後踏上成魔之路,每步都發展得順暢自然,合情合理,性格的轉變更是角色最大發揮,之所以需要一位影帝去演繹,增加說服力。從而更見Marvel的劇本,依然嚴謹有層次。

相信這才是Marvel花重金誠邀梁朝偉的原因,絕非單單看準他的名氣和叫座力,隨便放一個角色落去便是,而是有確實需要。加上曾拍過《一代宗師》的梁朝偉,才剛到現場就已經很快便記住自己的動作,且架勢十足,難得他在接受《香港01》訪問時講到:「我每天練習一小時就會離開。」看似偷懶佛系,其實早已準備好招架。

另外,陳法拉飾演文武(梁朝偉 飾)的妻子、尚氣(劉思慕 飾)和夏靈(張夢兒 飾)的媽媽,由她初登場跟梁朝偉對打一幕已相當好睇,加上她穿起古裝時以淡妝上陣更顯清雅,一身純白更顯仙氣十足。雖然美態是取分地方,但她在戲中角色亦起關鍵作用,她飾演文武的愛人、尚氣和夏靈十分愛錫的媽媽,在戲中包攬愛情和親情兩大主線,直接影響家中兩大男人日後的發展,而那份血脈之情,比父子情更深更能牽動大家情緒,可以說,陳法拉在戲中是情感擔當,佔上一個重要位置。

而未有拍過武打片的陳法拉,亦付出了相當多的努力來練習,就連梁朝偉都說:「我每天都見她十分勤力地練習,所以在拍攝時都幾順利,相信都是跟她的努力很有關係。」看過花絮都知道陳法拉她十分用心,加上今次她少有地飾演媽媽,處處充滿都有驚喜。