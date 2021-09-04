尚氣無劇透影評｜Marvel就是懂得花　重金邀梁朝偉陳法拉用得其所

香港影帝梁朝偉、陳法拉、元華三位香港演員都有份合拍的Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）現已上映，電影獲得爛番茄評價92%，登上Marvel作品排行第5名，不少人睇完都指電影比想像中出色。



《尚氣與十環傳奇》武打場面相當好睇。（劇照）

事實上，由宣布梁朝偉和陳法拉有份演出時，相信香港影迷都極為興奮，一度擔心兩人戲份會否好少，被Marvel騙了入場。不過影迷可以放心，梁朝偉基本上都是男主角，在戲中由頭帶到落尾，串連起整條主軸，不單單只是位純粹大奸大惡的反派角色，對妻子的無條件鍾愛，對兒子恨鐵不成鋼的肉緊，及至最後踏上成魔之路，每步都發展得順暢自然，合情合理，性格的轉變更是角色最大發揮，之所以需要一位影帝去演繹，增加說服力。從而更見Marvel的劇本，依然嚴謹有層次。

梁朝偉拍武打戲相當快上手。（劇照）

相信這才是Marvel花重金誠邀梁朝偉的原因，絕非單單看準他的名氣和叫座力，隨便放一個角色落去便是，而是有確實需要。加上曾拍過《一代宗師》的梁朝偉，才剛到現場就已經很快便記住自己的動作，且架勢十足，難得他在接受《香港01》訪問時講到：「我每天練習一小時就會離開。」看似偷懶佛系，其實早已準備好招架。

專訪｜梁朝偉20年來只跟熟人合作 「導演誠意令我跳出舒適圈」

梁朝偉和陳法拉在戲中表現亦相當出色，《尚氣與十環傳奇》幕後花絮（MARVEL）

另外，陳法拉飾演文武（梁朝偉 飾）的妻子、尚氣（劉思慕 飾）和夏靈（張夢兒 飾）的媽媽，由她初登場跟梁朝偉對打一幕已相當好睇，加上她穿起古裝時以淡妝上陣更顯清雅，一身純白更顯仙氣十足。雖然美態是取分地方，但她在戲中角色亦起關鍵作用，她飾演文武的愛人、尚氣和夏靈十分愛錫的媽媽，在戲中包攬愛情和親情兩大主線，直接影響家中兩大男人日後的發展，而那份血脈之情，比父子情更深更能牽動大家情緒，可以說，陳法拉在戲中是情感擔當，佔上一個重要位置。

+ 1

而未有拍過武打片的陳法拉，亦付出了相當多的努力來練習，就連梁朝偉都說：「我每天都見她十分勤力地練習，所以在拍攝時都幾順利，相信都是跟她的努力很有關係。」看過花絮都知道陳法拉她十分用心，加上今次她少有地飾演媽媽，處處充滿都有驚喜。