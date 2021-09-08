哈利波特｜網民移英想讀霍格華兹　「舊生」認真分析交通租屋問題

香港不少人打算移民，當中英國、加拿大、台灣等地均為首選，加上上周剛好是老師、學生開學大日子，有網民就在網上提問想睇下「霍格華兹」附近的生活，不少網民認真解答，可見《哈利波特》對大家的影響極之為深！



當年不少影迷都想試試在霍格華茲上堂。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

該位網民在Facebook專頁提問「諗住5+1去英國，睇咗幾個城市，宜（而）家諗緊霍格華兹果（嗰）邊有冇人知物價、生活費係點？細路喺果（嗰）度讀書有冇優勢？Thx」除了提問講到似層層外，就連回應的網民都勁認真一同分析！

有網民提醒要去9¾月台衝入去搭學校專車。（電影劇照）

亂咁問認真答

有網民回應︰「霍格華茲係學校，出面活米村環境差crime rate（犯罪率）高，建議英格蘭西南部高維客洞，葛來分多以前住過，已經唔少香港人到咗。」、「果（嗰）度名校區來（嚟）㗎，麻瓜租唔到屋㗎」、「你係麻瓜就麻煩啲」。

另外有網民見到樓主一來就問租屋問題，聯想到是否已經收到由貓頭鷹派的入學信，「你收到入學信未㗎？話唔定唔收你喎」，不過就有人溫馨提示︰「你先去國王十字車站（Kings Cross Station）9¾月台，果（嗰）度隔籬有間舖頭，入去先交學費，就可以得到霍格華茲的取錄信，有晒你名同地址，你拎住呢封信就可以喺9¾月台衝入去搭學校專車，記得買埋支wand（魔杖）同貓頭鷹，掃把可以遲啲寄去學校俾你。」

另外就是媽媽們最擔心的入學分科問題，樓主問到：「如果體育較勁應該入邊個？宜（而）家仲未揀科。」網民就即時回應哈利波特、妙麗格蘭傑、榮恩衛斯理都是葛來分多學院既代表人物，有網民就自認自己是舊生，建議樓主要早早買定地圖以勉收唔到GPS又迷路。

哈利波特、妙麗格蘭傑、榮恩衛斯理均是葛來分多學院的代表人物。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

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不過都有網民回應「學校係唔錯的，係每年都有人死咁解」，而且學校仲會有三頭狗、劻蛇、巨型蜘蛛，過於擔心的家長就千萬不要考慮了。