尚氣｜陳法拉8年前離開TVB進修演技　「任何地方都是我的舞台」

Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)由梁朝偉、劉思慕(Simu Liu)、陳法拉、Awkwafina、張夢兒、Florian Munteanu、楊紫瓊以及元華等人主演,電影現已上映中,口碑不錯獲得大量好評。



法拉日前公布「一家四口家庭照」。(陳法拉IG)

選美出身 多次入圍TVB最佳女主角

事實上有今時今日的演出機會並不是幸運,而是她多年來辛辛苦苦累積下來的經驗和實力。選美出身後加入TVB,拍過多部電視劇,《法證先鋒》、《溏心風暴》、《巾幗梟雄之義海豪情》、《衝上雲霄II》等都是廣為人知的劇集。有指若繼續拍劇,下一位視后將會是她。不過法拉的眼光更闊更遠,2013年跟TVB約滿便離開,繼續挑戰及自我增值,返回美國修讀戲劇表演碩士學位,豐富自己的演技方法。

陳法拉初登場造型。(《尚氣》劇照)

毅然出走 成功打入荷里活

最終成功打入外國市場、進軍荷里活,在HBO劇集《The Undoing》中跟妮歌潔曼同場鬥戲兼大曬英文,直到今日Marvel找她演《尚氣》,更不是一個純粹簽合約、造名聲的花瓶角色,而是個實實在在於戲中有着重要影響的一角,更需要她事前接受一連串刻苦的武打訓練。雖然戲份未算及得上梁朝偉,但也算是從頭貫穿到尾,而法拉亦做好了自己的演出。

陳法拉接受外媒訪問表情多多,好可愛。(影片擷圖)

「學習,是一個無止境的過程」

事實上陳法拉曾被批演技生硬,相信她也想改走陋習,加強表演所以才會出走美國修讀戲劇表演碩士,多年前她曾表示當初要推掉工作去讀書進修,心情相當忐忑,但茱莉亞學院戲的碩士課程每年只收5男5女,因此要好好把握機會。她曾說:「學習,是一個無止境的過程,我也不知道未來怎樣,我只知道,只要享受自己選擇的生活,任何一個地方都是我的舞台。」

法拉現時已成功一位美女媽媽。(陳法拉IG)

畢竟近年看得太多有亞洲影星現身在國際巨片之中,往往都只是曇花一現,例如:范冰冰拍過的《變種特攻》,在《鐵甲奇俠3》更被刪走戲份僅現身在中國版、李冰冰拍過的《生化危機之滅絕真相》、《變形金剛:殲滅世紀》、《變形金剛:終極戰士》、就連章子怡所拍的《哥斯拉大戰金剛》同樣被刪走戲份,可見要「成功」拍到一部有戲份、對白、鏡頭的大片對於影星來說絲毫不易。