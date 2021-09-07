《新變形俠醫》美國男演員疑吸食過量海洛英　倒斃住所終年54歲

撰文：沈洛嘉
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美國演員Michael Kenneth Williams被發現死於美國Brooklyn的頂層公寓，終年54歲，目前推測其死因為疑似吸食過量海洛英。

Michael Kenneth Williams曾演出過《新變形俠醫》、《被奪走的12年》、《國定殺戮日：全民瘋殺》、《性本惡》、《捉鬼敢死隊》、《刺客教條》等電影。（劇照）

Michael Kenneth Williams曾演出過《新變形俠醫》、《被奪走的12年》、《國定殺戮日：全民瘋殺》、《性本惡》、《捉鬼敢死隊》、《刺客教條》等電影。他曾在2017年接受訪問時提及自己與毒品正進行抗爭。「上癮是不會消失的，這對我來說每天都是在掙扎，但我正在奮鬥中。」

美國演員Michael Kenneth Williams被發現死於美國Brooklyn的頂層公寓，終年54歲，（Getty Images）

此外他在25歲生日時，曾捲入一宗發生於皇后區的打鬥中，他遭到一名仇家用剃刀割破了他的臉和脖子，刀鋒更是直逼他的頸靜脈，幾乎令他當場喪命。

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