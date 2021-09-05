月球隕落｜月球異變全速凶降地球　《體面》于文文進軍國際巨片

由《天煞–地球反擊戰》、《明日之後》、《2012末日預言》大導演羅倫艾默烈治（Roland Emmerich）執導的最新科幻災難巨獻《月球隕落》（Moonfall）日前公開了首條預告。



《月球殞落》由《天煞–地球反擊戰》、《明日之後》大導演羅倫艾默烈治（Roland Emmerich）執導。（影片擷圖）

《月球隕落》由荷爾芭莉（Halle Berry）、柏德烈韋遜（Patrick Wilson）、約翰畢利（John Bradley）、米高班納（Michael Peña）以及當奴修打蘭（Donald Sutherland）等星級共演。

憑歌曲《體面》爆紅的于文文都有份演出《月球隕落》。（影片擷圖）

據知今次電影原先講到人類一路以來都想找機會登月球，但就為因為種種原因，令到月球異變，更以全速凶降地球，引發一連串問題，似乎對地球和太空都有毀滅性的影響！

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而預告中更出現了加拿大籍華裔女歌手于文文的身影，她憑電影《前任3：再見前任》插曲《體面》爆紅，徹底打開知名度。《月球隕落》並不是她首次演戲，她曾在《致我們終將逝去的青春》、《前任3：再見前任》、《二十歲》以及《我沒談完的那場戀愛》等電影都有份演出，目前未知她在《月球隕落》的角色身份，但就看到她似乎在一個郊外地區，突然面對暴風雨，大風到吹起車子及人，而她正在奮力捉緊一位小朋友，電影預計於2022年上映。