【蜘蛛俠不戰無歸】安德魯加菲再否認客串傳聞　揚言會讓粉絲失望

SONY與Marvel Studios聯合製作的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）自開拍而來，謠言滿天飛，三代蜘蛛俠同堂的話題更成為網絡熱話。早前網上流出了安德魯加菲（Andrew Garfield）拍攝《蜘蛛俠：不戰無歸》時的短片而引起全球Marvel粉絲哄動。可是近日安德魯加菲卻再次否認自己有份客串電影，更指出這流出照是修圖。



。（《蜘蛛俠：不戰無歸》預告擷圖）

安德魯加菲日前出席節目「The Tonight Show Starring Jimmy Fallon」時再次表示不知道自己有份參演即將在12月上映的《蜘蛛俠：不戰無歸》：「我真的不知道。」之後主持Jimmy Fallon問安德魯加菲有否看過近期在網上爆紅的流出照，後者笑稱：「好吧！如果你給我看這張照片，我就告訴你我是否會出現在電影中。」可以Jimmy Fallon告訴安德魯加菲：「這張相片已經被刪除。」

《蜘蛛俠：不戰無歸》早前終於公開首條預告。（《蜘蛛俠：不戰無歸》預告擷圖）

之後安德魯加菲續指出：「我聽說這照片，而且還看過這照片，這絕對是修圖。我正在努力控制我的期望，如果他們在最後關頭找我，你知道的，我會穿好戲服等待。」而主持即時鬼馬回應一句：「他們需要重拍電影，就是為了滿足粉絲要求，能在戲中看到安德魯加菲客串。」點擊下圖重溫安德魯加菲的流出花絮！！！

+ 8

而安德魯加菲在與《Newsweek》的訪問也有相同的回應，當時他被問到《蜘蛛俠：不戰無歸》會否出現三代蜘蛛俠同框時，他先表示：「這是一個讓人興奮的想法，大家對此都非常著迷，我也如此。」然而他續指出：「我確實不知道發生甚麼事，我擔心這會讓大家失望。」其實安德魯加菲不只一次否認會在《蜘蛛俠：不戰無歸》客串，如果他說的是真話，看來Marvel粉絲會非常失望。